Как арендовать объект госимущества и о релокации бизнеса рассказали в Фонде госимущества

Сегодня Фонд госимущества является крупнейшим рантье в стране. Общая площадь всех объектов, которые можно арендовать у государства, составляет около 8 миллионов квадратных метров. Фонд одновременно сопровождает более 14 000 контрактов, из которых 25% заключено именно с физическими лицами.

На вопросы всех обратившихся на прямую линию отвечал Андрей Шрамко, директор Департамента аренды и распоряжения государственным имуществом ФГИУ.

— Как получить льготы для релокированного бизнеса?

— Для получения соответствующей льготы необходимо обратиться в областную военную администрацию с ходатайством о релокации по форме, опубликованной на сайте Фонда и получить не менее чем за 1 день до проведения аукциона ходатайство от ОВА. На аукционе этот ответ будет документальным подтверждением для оформления льготы. Больше об этом можно узнать на нашем сайте или в региональном отделении Фонда.

Работает также платформа цифрового взаимодействия, где предприниматели из пострадавших регионов могут подать заявку на перемещение, а бизнесу из безопасных регионов предложить помещения, оборудование и другие ресурсы для релокированных предприятий.

— Какие документы нужно подать релоцированному бизнесу и куда, если необходимо перевезти офис, а не производство?

— Независимо от целевого назначения площадей, которые требуются перемещенному бизнесу, обращения о ходатайстве к ОВД будет вполне достаточно. По нашему опыту, областные военные администрации охотно откликаются на такие обращения, оперативно их рассматривают и помогают бизнесу.

По нашим данным, лидерами по размещению релокированных бизнесов в начале войны стали Львовская, Черновицкая и Ивано-Франковская области. В основном перемещались предприятия машиностроения, а также пищевой промышленности.

— Где можно узнать предложения по аренде, например, в Одессе или в других регионах?

— Можно обратиться в региональное отделение Фонда и получить исчерпывающую консультацию. Можно также следить за анонсами аукционов на сайте orenda.gov.ua или в телеграмм-канале «Аренда в Украине«.

Если нашли интересный объект и находится в государственной собственности, но не используется субъектами хозяйствования, то можно даже самостоятельно инициировать его аренду.

Для этого нужно сделать 5 простых шагов:

найти свободный объект государственной или коммунальной собственности, который хотите арендовать;

зарегистрироваться на любом из десятков подключенных к системе «Prozorro.Продажи» площадок;

отправить арендодателю (ФГИУ или его региональное отделение) заявление о включении желаемого объекта в Перечень первого типа через систему Prozorro.Продажи;

проверить включение объекта в Перечень на сайте orenda.gov.ua и ознакомиться с подробной информацией о нем;

после оглашения аукциона подать заявку на участие через личный кабинет;

Предложить победную цену и выиграть аукцион.

— Может ли физлицо-ФЛП или бизнес сам инициировать выставление объекта на арендный аукцион, если этот объект находится в госсобственности, но не в управлении Фонда?

– Да. Балансодержателем может быть любое государственное предприятие или орган исполнительной власти. Например, университет или Министерство образования и науки Украины. Фонд может обратиться к такому балансодержателю или органу управления и инициировать выставление объекта на аукцион или они могут самостоятельно инициировать перед Фондом аренду принадлежащего им имущества.

Мы очень часто слышим, что университетам не хватает средств на ремонт или отопление зимой и при этом у них достаточно площадей, которые могли бы сдавать в аренду малому бизнесу одновременно с пользой для студентов. К примеру, сдавать часть помещений в центральных корпусах под книжные магазины, совместными усилиями с бизнесом делать интересные проекты современного образовательного пространства и даже банальные буфеты и копи-центры.

Например, 22 сентября состоится аукцион по аренде нежилого помещения площадью 189, 2 квадратных метров на первом этаже админздания в Киеве (ул. Генерала Алмазова, 18/7). Стартовая цена аренды — 189,2 гривны. Актив с удобной логистикой и требуемой инфраструктурой. Приглашаем всех желающих поучаствовать!

— На чем сосредоточена государственная политика ФГИУ в сфере аренды?

— Ключевым направлением является максимальная диджитализация всех процедур аренды. По сути, уже сейчас потенциальные арендаторы все сделки по аренде госимущества могут совершить в интернете из любого удобного места. Представление заявления, подписание протокола аукциона и договора аренды можно сделать в электронной форме с помощью ЭЦП. Хотя, если консервативный клиент требует бумажного оформления – мы готовы идти ему на встречу. Клиент всегда прав.

До конца года планируем запустить интернет-платформу аренды госимущества и значительно ускорить проработку заявлений на аренду. Другим проектом является создание актуальной базы данных свободных площадей государственной недвижимости, которые предлагаются для аренды, в которую распорядители государственного имущества будут вносить актуальные данные по использованию имущества, и любой может найти подходящий вариант для себя и инициировать его аренду.

Аренда государственного имущества – хорошая платформа и для начинающих бизнесменов.

Хотелось бы донести до людей мнение, что аренда сейчас – перспективно. Интересуйтесь на сайте Prozorro аукционами по аренде, которые проходят в вашем городе. Для этого достаточно раз в неделю заглянуть на 5-10 мин на сайт Prozorro.Продажи.

Если вы начинаете бизнес, именно аренда государственного имущества сможет минимизировать ваши риски. Если проект не сработает, то из него можно будет выйти с минимальными финансовыми потерями.

По всем вопросам аренды можно обратиться также на горячую линию ФГИУ:

+38 (044) 254 29 76 или 0 800 50 56 46.

Режим работы: Пн. – Чт.: с 9:00 до 18:00, Пт.: с 9:00 до 16:45

На прямой линии работали Сергей Чернявский и Виктория Ланецкая.

Прямая линия проведена при поддержке Института развития региональной печати (ИРРП).

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