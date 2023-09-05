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Як на Савранщині збирають кошти на підтримку ЗСУ

Як на Савранщині збирають кошти на підтримку ЗСУ

Впродовж серпня жителі Савранської громади пожертвували на підтримку українського воїнства понад 100 тисяч гривень. Задля цього було проведено низку культурно-мистецьких заходів.

Насамперед — це традиційний мистецько-гастрономічний захід «Свято українського борщу», який влаштували у селі Байбузівка. Його учасники частували присутніх національною стравою, пампушками з часником та іншими наїдками. Гастрономічне дійство доповнила патріотично-розважальна концертна програма за участі самодіяльних колективів громади. На підтримку ЗСУ було зібрано 21290 гривень. 

У селі Концеба вирувало дивовижне свято — Маковія. Там на Медовий Спас у майстерності випічки святкових коржів, шуликів, булочок та пирогів змагалися найкращі кондитерки Савранщини. Смаколики з маком та іншою начинкою миттєво розкуповувалися. А скарбничка пожертв для наших захисників поповнилася 31420 гривнями. 

Найкращі творчі колективи та найталановитіші діти громади, продовжуючи благодійну акцію «Разом до перемоги», влаштували низку благодійних концертів «Все буде Україна!» і зібрали 32 тисячі гривень.

Кошти витрачено на придбання тепловізора та інших необхідних для воїнів-земляків пристроїв. 

Це лише частина усіх благодійних мистецьких заходів, проведених за останній час. Організатори дякують усім, хто зробив свій внесок для доброї справи. 

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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