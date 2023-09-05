Як на Савранщині збирають кошти на підтримку ЗСУ

Впродовж серпня жителі Савранської громади пожертвували на підтримку українського воїнства понад 100 тисяч гривень. Задля цього було проведено низку культурно-мистецьких заходів.

Насамперед — це традиційний мистецько-гастрономічний захід «Свято українського борщу», який влаштували у селі Байбузівка. Його учасники частували присутніх національною стравою, пампушками з часником та іншими наїдками. Гастрономічне дійство доповнила патріотично-розважальна концертна програма за участі самодіяльних колективів громади. На підтримку ЗСУ було зібрано 21290 гривень.

У селі Концеба вирувало дивовижне свято — Маковія. Там на Медовий Спас у майстерності випічки святкових коржів, шуликів, булочок та пирогів змагалися найкращі кондитерки Савранщини. Смаколики з маком та іншою начинкою миттєво розкуповувалися. А скарбничка пожертв для наших захисників поповнилася 31420 гривнями.

Найкращі творчі колективи та найталановитіші діти громади, продовжуючи благодійну акцію «Разом до перемоги», влаштували низку благодійних концертів «Все буде Україна!» і зібрали 32 тисячі гривень.

Кошти витрачено на придбання тепловізора та інших необхідних для воїнів-земляків пристроїв.

Це лише частина усіх благодійних мистецьких заходів, проведених за останній час. Організатори дякують усім, хто зробив свій внесок для доброї справи.

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