Безкоштовні ліки для дітей: як отримати

Право на безкоштовні ліки мають діти з онкологічними та рідкісними захворюваннями.

Як пояснили у Міністерстві охорони здоров’я України, це стосується:

онкологічних захворювань,

онкогематологічних випадків,

рідкісних (орфанних) захворювань.

Щоб отримати ліки безкоштовно, необхідно з призначенням звернутися до вашої лікарні, або до будь-якої іншої, яка отримала їх через Медзакупівлі.

“Для перерозподілу пацієнт або його представник подає запит до керівника лікарні, керівник звертається до структурного підрозділу охорони здоров’я в області. Представник підрозділу зв’язується зі своїми колегами з того регіону, де є ліки. Якщо всі погоджують перерозподіл – ліки з однієї лікарні їдуть в іншу”, —

пояснили у МОЗ.

Повний перелік хвороб і станів доступний за посиланням

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