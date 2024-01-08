Які документи мають бути у рідних тих, хто пішов на фронт?

Кому спростили призначення пільг на комуналку Кабінет міністрів схвалив ухвалу, яка дозволить спростити отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни (людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій, учасників війни) та членів їх сімей. Експериментальний порядок взяття на облік та призначення пільг розробило Міністерство соцполітики. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Україні подорожчало оформлення документів: скільки тепер доведеться платити З 1 січня 2024 року в Україні змінилися ціни на оформлення деяких документів. Оформлення ID-картки, посвідки на проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон подорожчало. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ