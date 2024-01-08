Які документи мають бути у рідних тих, хто пішов на фронт?

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець надав перелік документів та відомостей, які мають бути у сім’ї військовослужбовців. Наявність цієї інформації допоможе сім’ї у критичних ситуаціях, що можуть виникнути.
Необхідно мати такі дані:
- прізвище, ім’я та по батькові;
- дата народження;
- копія паспорта;
- контактні дані місця постійної дислокації військової частини;
- контактні дані військкомату, з якого було мобілізовано військовослужбовця;
- назву та номер військової частини або підрозділу проходження служби;
- посада, звання військово-облікової спеціальності (якщо відомо);
- особистий номер (індивідуальний податковий номер), номер військового квитка або тимчасового військового квитка (відсканована копія), або жетон;
- ПІБ та контакти товаришів по службі, побратимів;
- ПІБ, контакти безпосереднього командира;
- ПІБ, контакти командира частини;
- телефон «гарячої лінії» частини, бригади, угруповання.
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Якщо є питання до Уповноваженого з прав людини, можна звернутися:
- за адресою: вул. Інститутська , 21/8, м. Київ, 01008;
- електронною поштою: [email protected];
- на «гарячу лінію»: 0800-501-720;
- за телефоном: 044-299-74-08.
Раніше ми розповідали, куди звертатись військовослужбовцям, якщо порушують їхні права.