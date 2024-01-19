Купання в морі на Водохрещу: як вони пройшли в Одесі (фоторепортаж)

Нагадаємо, що Водохреща в Україні вже відзначили за григоріанським календарем – 6 січня. В Одесі офіційно дозволили занурюватися у воду лише на Ланжероні.

Але сьогодні одесити вирішили провести традиційні занурення у море не лише на Ланжероні, а й на 10-й та 16-й станціях Великого Фонтану.

Ось як це відбувалося на Ланжероні:

На місці чергувала водолазно-рятувальна служба, медики та поліція. Водолаз супроводжував кожного, хто вирішив святкувати пірнанням у холодне море.

За словами начальника відділу зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Одеській області Алли Марченко, вранці людей було небагато, значно менше, ніж 6 січня 2024 року, але ближче до обіду значно збільшилося.

«Ми були проти заходу і забороняємо через мінну небезпеку, але віруючі все одно збираються. Тому намагаємося допомагати та контролювати безпеку цього заходу», – розповів представник водолазно-рятувальної служби Одеської міськради.

Нагадаємо, минулого року одеситів від хрещенського обряду не зупинила навіть мінна небезпека під час шторму.