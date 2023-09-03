Будь-який українець може отримати гуманітарну допомогу – як це зробити?

Програма «єВідновлення»: скільки дадуть українцям за знищене обстрілами житло В Україні триває прийом заяв на отримання компенсації за повністю зруйноване житло за програмою «єВідновлення».

Як повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, комісії вже обробили близько 500 заявок на загальну суму понад 700 млн. гривень. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

У Швейцарії збирали гроші на ремонт одеської школи Столярського (фото) У столиці Швейцарії Берні пройшов благодійний концерт на підтримку школи Столярського. Аудиторія насолодилася світовими композиціями різних епох та зібрала кошти на відновлення одеської школи після російського обстрілу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Лана Яр: інтерв’ю з дівчиною, яка змінила сукню на військову форму Війна змінила кожного з нас. І як раніше, ми вже не будемо. Яскравий приклад — тендітна українка з Кривого Рогу на ім’я Лана Яр. Колись вона змінила гарні дівочі плаття на камуфляж та берці, щоб зайнятися військовим патронатом. Тепер Лана є засновницею патронатного руху і допомагає нашим захисникам та цивільним українцям пережити жахіття війни. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ