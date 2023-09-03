Будь-який українець може отримати гуманітарну допомогу – як це зробити?

Будь-який житель України, який потребує допомоги, незалежно від місця проживання та статусу, може отримати гуманітарну допомогу. Її надають через онлайн-портал «Поряд». Він об’єднує людей, які потребують допомоги, і тих, хто може її надати. Допомогу надають як волонтери, так і звичайні люди. Через портал можна отримати продукти харчування, гігієнічні засоби, ліки, вітаміни, одяг та інше.
Щоб отримати допомогу, треба зайти на сайт https://poryad.in.ua/, натиснути на кнопку «Потрібна допомога», заповнити форму ы надіслати запит.
У заявці слід зазначити таку інформацію:
- ім’я та прізвище;
- контактний номер телефону;
- адресу електронної пошти;
- контактні дані «Телеграм» та «Вайбер»;
- що саме вам потрібне;
- виберіть спосіб отримання допомоги (особисто, «Новою поштою» або іншим способом).
Щойно на ваш запит відгукнеться людина, яка бажає допомогти, з вами зв’яжуться для уточнення деталей.
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