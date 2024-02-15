Статус ВПО: чому переселенці відмовляються від нього та як це зробити

За відповідями ми звернулися до помічниці юриста сектору «Балтське бюро правової допомоги» Каріни Кучмій.

Нагадаємо, що безоплатну правову допомогу переселенцям Балтської громади можна отримати, звернувшись до Бюро правової допомоги за адресою: м. Балта, вулиця 30 років Перемоги, 24, тел. (048) 662-20-02

Як можна знятися з обліку ВПО?

Існує два шляхи зняття особи з обліку.

Перший — подати заяву на отримання послуги ви можете особисто.

Оберіть найближчий до вас відділ соцзахисту або ЦНАП, який надає послуги для ВПО. Візьміть із собою паспорт або інший документ, який підтверджує ваш статус. Відвідайте Центр та подайте заяву.

Заява подається на кожного дорослого члена сім’ї окремо. Дітей можна вписати в тій же заяві нижче.

* Нагадаю, що довідка внутрішньо переміщеної особи безстрокова. Але, якщо ви подали заяву про відмову від довідки, то її дію можна припинити.

Також це можна зробити в разі, якщо ви повернулися до постійного місця проживання чи виїхали за кордон на постійне проживання. Це передбачає стаття 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Вирішивши поїхати до нового місця проживання (не додому), ви маєте протягом десяти днів із моменту прибуття повідомити про це відділ соціального захисту. Це дасть змогу одержувати фінансову допомогу від держави за новим місцем реєстрації.

Другий – через портал «Дія», або в застосунку «Дія»

Також змінити адресу реєстрації ВПО можна в застосунку «Дія». Послуга доступна українцям, які мають довідку ВПО у застосунку «Дія».

Внутрішньо переміщеним особам, які змінили місце реєстрації через «Дію», потрібно звернутися до органу соцзахисту для продовження виплат.

Доступна автоматична послуга для внутрішньо переміщених осіб – скасування статусу.

Щоб скасувати статус ВПО на порталі «Дія», потрібно авторизуватися, обрати послугу «Скасування статусу ВПО», заповнити необхідні дані. Потім перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом. Щоб скасувати статус ВПО через застосунок «Дія», потрібно відкрити застосунок «Дія», зайти в розділ «Послуги», відкрити категорію «Послуги для ВПО», обрати підкатегорію «Скасувати статус ВПО».

Послуга скасування статусу та зміна місця реєстрації ВПО через застосунок «Дія» буде неможливою, якщо особа має паспорт-книжечку старого зразка. Тоді це можна зробити виключно у відділенні соцзахисту або у ЦНАПі. Тим, хто отримав статус ВПО до 2022 року: кримчанам, мешканцям ще тоді окупованих регіонів Луганської та Донецької областей, також потрібно робити зміни особисто.

Як скасувати дію довідки ВПО?

Якщо людина чи сім’я вирішили повернутися додому, то мінімум за три дні до від’їзду чи протягом трьох днів після від’їзду треба повідомити про це у ЦНАП або у відділ соцзахисту за місцем, де ви перебуваєте наразі.

Рішення про скасування довідки ухвалює керівник уповноваженого органу за місцем проживання людини. І протягом трьох днів вносить цю інформацію до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Підрозділ соцзахисту зобов’язаний повідомити особу про скасування статусу ВПО протягом трьох днів з дня прийняття рішення.

Якщо ж ви не повідомили про зміну місця проживання, то дію довідки можуть скасувати через інформацію про тривалу відсутність (понад 60 днів), яку можна отримати з державних реєстрів.

Якщо людина поїхала додому чи за кордон і не знялася з обліку ВПО?

Довідку про взяття на облік ВПО буде скасовано у разі:

подачі людиною заяви про відмову від довідки ВПО;

повернення до місця постійного проживання;

вчинення кримінального правопорушення;

виїзду на постійне місце проживання за кордон;

виявлення факту подання недостовірної інформації.

Фахівці стверджують, що зараз найрозповсюдженішою підставою для припинення дії довідки ВПО є повернення до постійного місця проживання або виїзд за кордон.

Важливо знати: якщо ви скасуєте довідку ВПО, то разом з цим припиняються всі виплати та пільги. Поновити довідку буде можна, якщо вам знову доведеться виїхати з території, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованої території.

Чи мають чоловіки після зміни місця проживання ставати на військовий облік?

У разі переїзду військовозобов’язані, призовники і резервісти повинні з’явитися до відповідних органів для зняття з військового обліку та в семиденний термін стати на військовий облік на новому місці проживання.

Чи можуть ВПО оскаржувати рішення управління соціального захисту?

Так, якщо для цього є підстави. Звичайно, рішення чи бездіяльність органів місцевого самоврядування, а також їхніх посадових осіб можуть бути оскаржені. Наприклад, можна оскаржувати рішення про скасування довідки ВПО або відмову у розгляді заяви про відмову від довідки. Можна звертатися до суду, якщо ви отримали письмову відмову або рішення.

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю видання «Одеське життя» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.