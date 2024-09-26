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Повидло та пиріжки зі сливами: секрети приготування старовинних балтських страв

Повидло та пиріжки зі сливами: секрети приготування старовинних балтських страв

Балта славиться не лише своєю історією, але й багатою кулінарною спадщиною. Старовинні рецепти передаються з покоління в покоління та зберігають смак дитинства та традицій. «Одеське життя» зазирнуло у світ старовинних рецептів балтської кухні та дізналося секрети приготування цих простих, але дуже смачних страв.

Сливове повидло по-балтськи від Євгенія Килимника

ПОВИДЛО СЛИВИ

– У нашому садку було багато сливових дерев і вони завжди щедро родили. Матуся щороку готувала нам смачнюче сливове повидло. Ми мастили цим повидлом шматок хліба з маслом чи без. Також мама пекла нам пиріжки або вертути. І ми завжди ділилися з друзями на вулиці цією смакотою.

Цей простий рецепт приготування сливових ласощів зберігається в нашій родині, — ділиться пан Євгеній.

Рецепт

  • Сливи без кісточки — 5 кг
  • Цукор – 3 кг
  • Вода – 1 склянка
  • Вершкове масло – 200 г

Варити треба на невеликому вогні, помішуючи, аби повидло не пригоріло.

Варимо, доки повидло не стане густим і якщо його налити на блюдце та провести посередині ложкою, воно не зійдеться.

Потім розливаємо у підготовлені банки і закручуємо. Накриваємо рушником. Якщо хочемо куштувати одразу, то даємо повидлу вистигнути і закриваємо капроновою кришкою.

Пиріжки зі сливами

СЛИВИ ПИРІЖКИ

Про приготування пиріжків із бездріжджового тіста розказав житель міста Балти Володимир Кузьменко:

— Я часто згадую бабусині пиріжки на черені. Бабуся жила у селі Чернече, що на Балтщині. Там і досі господині печуть такі пиріжки на черені. Бабуся спочатку випалювала піч. А поки піч нагрівалась, готувала тісто на воді і олії. У неї тісто завжди виходило ніжним, а пиріжки м’якими. Спробуйте приготувати такі і ви.

Рецепт

  • Борошно – 5-6 склянок
  • Вода – 2 склянки
  • Цукор – 4 ст.л.
  • Олія – 6 ст.л.
  • Дрібка солі

До води додайте олію, дрібку солі, цукор. Розмішайте все. Потім всипте туди борошно і замісіть м’яке тісто.

Розділіть його на кульки. Затим кожну з них розкачайте, покладіть на середину нарізані сливи, защепніть.

У печі розгорніть вогонь і покладіть пиріжки на черінь. А якщо не маєте печі, то випікайте у духовці. Як дістанете пиріжки з печі, накрийте їх рушником. Смачного!

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