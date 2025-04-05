Отак… А, здається, звичний собі фонтан, та й прохолоди наче і без нього поки що вистачає. А ось воно як: «струмені ― на радість!»…

Його у цьому році відкрили першим ― у День сміху. І це був не жарт. Це ― традиція.

Жодної вільної лавки навкруги фонтану: люди милуються, як грають струмені води. А хтось підходить ближче до тих струменів, аби придивитись, як створюються водні візерунки. Мить ― і вже нове мереживо, ще мить ― інше…

Саме час згадати його історію Це був один з перших фонтанів, що з’явилися в Одесі. Може, й тому його щорічно відкривають першим.

Він з’явився у 1875 році з появою в місті водопроводу.

Той фонтан, який ми з вами бачимо зараз, відкрили у 2006 році ― після реконструкції. Тоді центральну чашу відтворили саме такою, якою вона була 130 років тому.

Якийсь час фонтан був світло музикальним. Та зараз він працює у звичайному режимі…

Нагадаємо, другим у цьому році запущений фонтан на Театральній площі. Також стало відомо, коли відкриються інші міські фонтани.

Фото авторки