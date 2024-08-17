Електросамокати на вулицях міста: кількість ДТП зростає, закони ігноруються

«Удар відбувся!», – сказав Остап, потираючи забите місце». Ільф і Петров так описали ситуацію, коли Остап Ібрагімович, заходячи до богоугодного закладу, отримав по дупі відчутний удар вхідними дверима на потужній пружині.

Минулого літа в схожу ситуацію потрапив і автор цих рядків. Щоправда, є суттєва відмінність: удар я отримав не по філейній частині, а по спині, і не дверима, а кермом самокату на вулиці.

На адресу балбеса на самокаті я прокричав не інтелігентні слова, як літературний герой, а недруковані, багатоповерховості яких позаздрив би найкращий одеський биндюжник. І тоді на нашому сайті «бестселером» став на якийсь час мій матеріал. «Бережись автомобіля!» – Це на дорозі. А на тротуарі – електросамоката!».

І ось днями «Опендатабот» повідомив свіжі цифри за минулий рік. Очікувалося, що в Україні кількість ДТП з електросамокатами динамічно зростає.

Якщо за минулу 5-річку в судах було розглянуто близько 130 таких справ, то 2023 року – 34% від цієї кількості. Станом на липень 2024-го в судовому реєстрі було 111 адміністративних та 22 кримінальні справи щодо ДТП з електросамокатами.

Саме минулого року – 36 адміністративних та 10 кримінальних справ. Це більше, ніж у попередньому. Наявна динаміка зростання: у поточному році випадків наїзду (16 адмінділів та 3 кримінальних) вже більше, ніж за весь 2023-й.

Найчастіше трапляються ДТП, коли їздець налітає на пішохода (штраф «аж» 340-850 грн.) Це в таких випадках, як мій, коли справа закінчується синцем. Хоча, якщо чесно, то не уявляю, як цей Хлопець Дуже Цінний міг бути притягнутий мною до відповідальності.

Летів він кілометрів 40 на годину тротуаром Преображенської, і якби я навіть зміг наздогнати його, що звучить смішно, то навряд чи подумав би про виклик поліції, просто настукав би трохи йому в торець. І це не було б перегином.

Нагадаю, у минулій публікації я з посиланням на «Цензор» розповів, що в Україні почали судити водіїв самокатів за порушення правил дорожнього руху. Тоді я одразу ж заглянув у коментарі.

Максимальна кількість плюсів набрала думка «Штраф має бути лопатою по горбу за проїзд тротуаром». До речі, за статистикою все частіше виявляється, що самокатчик ще й «несвіжа» горілка попалася: рулить «під градусом»!

Але посвідчення водія у них ніхто не забирає – через «наявність відсутності» того. Не належить самокатчик мати таке! Ось і маємо те, що маємо. Нагадаю, 24 травня цього року ми повідомляли, що в Одесі на дитячому майданчику 16-річна дилда на електросамокаті збила 6-річну дівчинку. Не просто збила – покалічила! Покарання? Не смішіть мене…

Чим мені закінчити цю інформацію? А я слово в слово скопіюю останній абзац зі свого торішнього матеріалу. Адже нічого, на жаль, у цій темі не змінилося на краще. Ось він…

«У нинішньому році водії електросамокатів у нас доповненнями до Закону «Про автотранспорт» визнано учасниками дорожнього руху. І їм заборонено їздити тротуарами!

«Дура лекс, сед лекс», хлопці: закон суворий, але це закон! Ваше місце на проїжджій частині. Думку з цього приводу я запитав у сусіда-одесита, який щодня проводить робочий час за кермом. “Якщо всі ці самокатчики з’являться на дорозі, це буде… всьому”. І я почув слово, співзвучне з моїм словниковим, літературним терміном «їздець»…»

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