– Віник зроблений із пластикових пляшок, які ріжуть на смужки, що нагадують прути, з них в’яжуть віник, – розповідає двірниця Ренійської ЖКС Ольга Зозуля. – Він дуже зручний у роботі: добре підмітає навіть пісок. Цей віник неможливо «вбити», на відміну від звичайних мітел, які ми щосезону заготовляємо.

Традиційно двірники міста Рені восени приділяють чимало часу заготовці сировини на знаряддя праці. Кожної осені вони бригадою вирушають на пустирі «полювати» на високі трави. Збирають, вантажать на трактор із причепом, розвозять додому кожному.

Двірникам на власних подвір’ях необхідно виділити місце для зберігання сухої рослинності. Її порційно прив’язують до черешків – і на роботу. Але такої конструкції вистачає лише дня на два.

– Стільки мук із цими віниками, тому я вирішила за свої гроші придбати «невбивний», – розповідає Ольга. – Віддала за нього чотириста гривень, для мене це велика сума, але новий інструмент вартий того, я дуже задоволена. Чула, що в нашій громаді є майстер, який почав в’язати такі віники. Кажуть, до нього вже шикується черга.

З огляду на позитивний досвід було б логічним налагодити виробництво віників для бригад комунальників. Сировини не бракує – двірники на своїх ділянках збирають достатню кількість пластикових пляшок. Ще можна позбирати й за містом – і в навколишньому середовищі буде чисто.

Ольга Зозуля з «вічним» віником

До речі, в інтернеті вже є купа відеоуроків, як зробити такий ековіник. Треба вибрати варіант, коли нарізані смужки пляшок гріють термофеном чи іншим способом: від високої температури смужка скручується трубочкою, перетворюючись на пружний прутик.

Можливо, хтось зробить бізнес на виготовленні «пляшкових» віників? А що? Попит є. Екологічно, практично і вічно!

Читайте також: