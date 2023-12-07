Две елки в Городском саду Одессы украшены игрушками-символами (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» уже сообщала, что в Городском саду Одессы шестого декабря, в День святого Николая и День ВСУ, ученики Одессы украшали елки.

Эти украшения дети сделали своими руками. Поэтому едва ли не каждая игрушка — эксклюзив…

Дети войны превратили елочки в символы двух наших праздников — Дня Святого Николая и Дня ВСУ. Поэтому, пожалуй, и название у них такое — высокое и символическое — «елки единения».

Желто-голубые голуби, ангелы, сердца… Наверное, и игрушками назвать это сложно. Ведь каждое украшение на елочных веточках — тоже как символ.

Это как пронзительный рассказ о надежде и вере в Победу, как образ наших мечтаний и надежд… Вы только присмотритесь, с какой любовью сделано каждое из украшений!

… Легкий ветерок играет с елочными ветвями, и каждое украшение словно становится живым.

«Мы все объединились ради Победы», — сказала президент Парламента старшеклассников Хаджибейского района Карина Товпига, когда елочки только украшали.

Ради Победы… Ради самой жизни и свободы…

Фото: Мария Котова