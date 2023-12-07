Две елки в Городском саду Одессы украшены игрушками-символами (фоторепортаж)

Эти две елочки в самом сердце Одессы — Городском саду — стоят рядом. Они такие маленькие, такие хрупкие, особенная одна из них… А вот теперь их можно увидеть издалека, потому что украшены игрушками в цветах украинского флага, хотя каждая из них — как отдельная история…
«Одесская жизнь» уже сообщала, что в Городском саду Одессы шестого декабря, в День святого Николая и День ВСУ, ученики Одессы украшали елки.
Эти украшения дети сделали своими руками. Поэтому едва ли не каждая игрушка — эксклюзив…
Дети войны превратили елочки в символы двух наших праздников — Дня Святого Николая и Дня ВСУ. Поэтому, пожалуй, и название у них такое — высокое и символическое — «елки единения».
Желто-голубые голуби, ангелы, сердца… Наверное, и игрушками назвать это сложно. Ведь каждое украшение на елочных веточках — тоже как символ.
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Это как пронзительный рассказ о надежде и вере в Победу, как образ наших мечтаний и надежд… Вы только присмотритесь, с какой любовью сделано каждое из украшений!
… Легкий ветерок играет с елочными ветвями, и каждое украшение словно становится живым.
«Мы все объединились ради Победы», — сказала президент Парламента старшеклассников Хаджибейского района Карина Товпига, когда елочки только украшали.
Ради Победы… Ради самой жизни и свободы…
Фото: Мария Котова