Дорогоцінне опалення: де взяти дрова та чому немає пільг для переселенців

Наразі 88 родин ВПО Балтської громади потребують палива. А 57 родин хотіли б мати електрообігрівачі, на які у них немає коштів.

Питання забезпечення паливом нагальне для внутрішньо переміщених осіб на Балтщині, проте ціна на дрова, як зазначають ВПО, висока. Адже соціальні виплати і гуманітарна допомога не покривають всіх потреб переселенців. Тому вони попросили представників міськради звернутися до керівництва філії держпідприємства «Ліси України» з проханням допомогти у вирішенні цього питання.

Відповідь надійшла 26.01.2024 від філії «Балтське лісове господарство». У листі зазначено:

«Філія «Балтське лісове господарство» ДП «Ліси України» повідомляє, що на підприємстві не передбачено реалізацію дров’яної деревини непромислового використання за пільговими цінами.

Станом на сьогодні по філії встановлено наступні ціни з ПДВ для населення за один кубічний метр франко верхній склад:

1 група Деревина дров’яна НП (акація, береза, дуб, ясен, граб, клен) – 1350 грн

2 група Деревина дров’яна НП (сосна, вільха) – 1104 грн

3 група Деревина дров’яна НП (ялина, осика, липа, тополя, верба) – 1104 грн

Дров’яну деревину можливо придбати в кількості 21 складовий метр (14,7 куб. м) для одного контрагента (населення).

Філія «Балтське лісове господарство» на сьогодні має можливість повністю забезпечити потреби місцевого населення в деревині для опалення».

Про самовирубку і самовивіз як можливість забезпечити себе дровами, про що усно йшлося на круглому столі, не може йти мова, бо це є порушенням техніки безпеки.

Отримавши цю відповідь від лісового господарства, видання «Одеське життя» направило листа до міського голови Балтської громади Сергія Мазура із проханням посприяти у вирішенні питання придбання дров та електрообігрівачів для переселенців.

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Але чому до переліку пільг, які можуть отримати переселенці, держава не включила пільги на паливо? Чому б державному підприємству не переглянути свої розцінки та передбачити пільгові ціни на дрова для переселенців? Адже повномасштабне вторгнення в Україні триває вже понад два роки і ці люди, втративши дах над головою і залишившись без засобів для існування, сподіваються на прихильність держави до себе і на розуміння тих, від кого залежить їх побут.