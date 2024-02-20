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Дорогоцінне опалення: де взяти дрова та чому немає пільг для переселенців

Дорогоцінне опалення: де взяти дрова та чому немає пільг для переселенців

Питання забезпечення дровами сімей переселенців постало одним із головних після житла та працевлаштування на засіданні круглого столу, яке відбулося 9 січня 2024 року. Зустріч представників місцевого самоврядування з головою Ради ВПО та переселенцями відбулася з ініціативи видання «Одеське життя» та за підтримки керівництва громади.

Наразі 88 родин ВПО Балтської громади потребують палива. А 57 родин хотіли б мати електрообігрівачі, на які у них немає коштів.

Питання забезпечення паливом нагальне для внутрішньо переміщених осіб на Балтщині, проте ціна на дрова, як зазначають ВПО, висока. Адже соціальні виплати і гуманітарна допомога не покривають всіх потреб переселенців. Тому вони попросили представників міськради звернутися до керівництва філії держпідприємства «Ліси України» з проханням допомогти у вирішенні цього питання.

Відповідь надійшла 26.01.2024 від філії «Балтське лісове господарство». У листі зазначено: 

«Філія «Балтське лісове господарство» ДП «Ліси України» повідомляє, що на підприємстві не передбачено реалізацію дров’яної деревини непромислового використання за пільговими цінами.

Станом на сьогодні по філії встановлено наступні ціни з ПДВ для населення за один кубічний метр франко верхній склад:

  • 1 група Деревина дров’яна НП (акація, береза, дуб, ясен, граб, клен) – 1350 грн
  • 2 група Деревина дров’яна НП (сосна, вільха) – 1104 грн
  • 3 група Деревина дров’яна НП (ялина, осика, липа, тополя, верба) – 1104 грн

Дров’яну деревину можливо придбати в кількості 21 складовий метр (14,7 куб. м) для одного контрагента (населення).

Філія «Балтське лісове господарство» на сьогодні має можливість повністю забезпечити потреби місцевого населення в деревині для опалення».

Про самовирубку і самовивіз як можливість забезпечити себе дровами, про що усно йшлося на круглому столі, не може йти мова, бо це є порушенням техніки безпеки.

Отримавши цю відповідь від лісового господарства, видання «Одеське життя» направило листа до міського голови Балтської громади Сергія Мазура із проханням посприяти у вирішенні питання придбання дров та електрообігрівачів для переселенців.

***

Але чому до переліку пільг, які можуть отримати переселенці, держава не включила пільги на паливо? Чому б державному підприємству не переглянути свої розцінки та передбачити пільгові ціни на дрова для переселенців? Адже повномасштабне вторгнення в Україні триває вже понад два роки і ці люди, втративши дах над головою і залишившись без засобів для існування, сподіваються на прихильність держави до себе і на розуміння тих, від кого залежить їх побут. 

Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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