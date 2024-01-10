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Результати онлайн-анкетування мешканців Балтської громади зі статусом ВПО

Результати онлайн-анкетування мешканців Балтської громади зі статусом ВПО

15 – 29 грудня 2023 року видання «Одеське життя» провело опитування мешканців Балтської та Ренійської громад, які мають статус внутрішньо переміщеної особи.

Нагадаємо, 15 – 29 грудня 2023 видання «Одеське життя» проводило онлайн опитування серед мешканців Ренійської та Балтської громад зі статусом ВПО з метою виявлення основних потреб та проблем, з якими вони зіткнулися під час мешкання у приймаючій громаді.

Чому люди обрали Балтську громаду?

Чому люди обрали Балтську громаду

Допомога ВПО Балтської громади

В опитуванні з Балтської громади взяли участь 90 респондентів. Серед них — троє переселилися в Балтську громаду ще 2014 року, 78% – понад рік тому.

Як у Балтській громаді вирішено житлове питання?

Де у Балтській громаді живуть ВПО

Як з’ясувалося у ході опитування, всього 15 анкетованих знайшли тут нову роботу, 31 людина не працює через відсутність вакансій за спеціальністю, 9 чоловік не влаштовує оплата праці, 18 працюють віддалено і 17 – не мали роботи до початку війни.

Близько 50% залишаться у Балтській громаді, якщо їм не буде куди повертатися. Інші — за різних умов: отримання власного житла, можливостей для самореалізації, за наявності роботи з гідною зарплатою або відкриття власного бізнесу.

З результатами анкетування буде ознайомлено керівництво громади і Раду внутрішньо переміщених осіб.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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