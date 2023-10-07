Синоптики дали невтішний прогноз для одеситів на неділю

З завтрашнього недільного дня, 8 жовтня 2023 року, на Одещині, як і в Україні загалом, почнеться сильне похолодання. При цьому на нас чекають як вітер і дощі, так і досить тепла ніч, повідомляє Телеграм-канал The Weather Lab.

За прогнозами синоптиків, завтра почне серію погодних контрастів.

«Вітер, похолодання, дощі, потепління – ми відчуємо все. Ситуація буде доволі цікавою», – обіцяє The Weather Lab.

Отже, на нас чекає:

холодний фронт, що насувається, знизить температуру повітря на 11-15 градусів;

при цьому в більшості областей, крім південних, очікується аномальний перебіг температури: ніч буде значно теплішою за день;

а ось на півдні все буде ще цікавіше – очікується обвал температури аж на 10-12 градусів за 1-2 години, що досить незвичайно.

За прогнозами, холодний фронт розпочне рух із півночі ще в нічний час і досягне центральних областей нашої країни вранці, а південних – вдень. З огляду на винесення теплого повітря перед проходженням холодного фронту, очікується особливо тепла ніч з показниками +13+18°С.

Цікава ситуація буде в Одесі – повідомляється, що денна температура повітря впаде з +24°С аж до +10°С. Це перше жорстке осіннє похолодання для нашого міста.

Крім того, майже всюди очікуються сильні пориви вітру до 13-18 м/с, а на півночі та півдні він може посилитися до 17-22 м/с.

У більшості областей пройдуть дощі, за винятком, можливо, лише північних та північно-західних областей.

Очікується, що в центральних областях вночі буде від 14 до 18 градусів вище за нуль, а вдень всього 6-10°С тепла.

Вночі з 8 на 9 та з 9 на 10 жовтня будуть холодними, а місцями – навіть морозними.

У той же час синоптики обнадіюють: зниження температури буде не затяжним і триватиме лише кілька днів, а потім знову можливе потепління.

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