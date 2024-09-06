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Діти з Одещини потрапили до лісу на заході країни: що вони там робили

Діти з Одещини потрапили до лісу на заході країни: що вони там робили

Діти Балтської громади, батьки яких служать у ЗСУ, відпочили у дитячих оздоровчих таборах «Лісова варта» та Kids camp, які знаходяться у Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Безкоштовно оздоровили дітей військових

Відпочинок і оздоровлення дітей стали можливими тому, що Балтська громада є учасницею проекту «Організація літніх таборів-2024 в Україні з фокусом на психологічну підтримку». Захід реалізований Одеською обладміністрацією за фінансової підтримки ЮНЕСКО та уряду Японії, а також за участі Міжнародного благодійного фонду «Карітас України».

У рамках проекту 110 дітей з Балтщини віком від 10 до 14 років безкоштовно оздоровилися та відпочили.

Відчули себе у безпеці і набралися сил

Директори дитячих оздоровчих таборів та професійні команди вожатих створили комфортний простір, де юнаки та дівчата в середовищі однолітків мали змогу відновити сили, весело провести час, вчитися, розвивати свої таланти та відвідувати цікаві заходи.

— За час, проведений в оздоровчих таборах, діти нашої громади брали участь у різноманітних заходах, спрямованих на покращення психоемоційного стану. Індивідуальні розважально-навчальні програми, широкий спектр заходів, відпочинок і прекрасне харчування дали змогу дітям відчути себе в безпеці, — кажуть балтяни.

Балтська громада, відділ освіти, відділ сім’ї, молоді та спорту щиро дякують всім партнерам та організаторам за такий унікальний проект та надану можливість відпочити.

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ
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