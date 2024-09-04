Сусіди-друзі: як Румунія подарувала дітям із Надрічного незабутній відпочинок у Карпатах

Дали обіцянку й одразу її виконали

У червні до Надрічного навідалися з дружнім візитом Клаудіу Татару, генеральний консул Румунії в Одесі, і Александру Віктор Мікула, посол Румунії в Україні. Поважні гості побували в Надрічненському ліцеї, подарували школярам книжки, а діти підготували невеличкий концерт. Під час обговорення нагальних питань Надрічного Інна Стасковяк, директорка ліцею, звернулась із проханням до гостей – влаштувати дітям відпочинок в Румунії. Гості погодилися, і в серпні виконали свою обіцянку – запросили дітей до табору у румунських Карпатах.

Так, за підтримки урядової організації Румунії, з 13 по 20 серпня діти з Надрічненського ліцею відпочивали в Румунії. Відпочинок та проїзд до табору для 21 дитини були безкоштовні, Бородінська громада узяла на себе підвіз дітей до пункту пропуску «Орлівка», де вони пересіли на паром. Супроводжували школярів вчительки Ауріка Куфлік і Юлія Мойсеєва. В Румунії групу зустрічали на комфортабельних автобусах вже працівники табору.

Гори в степу не побачиш

До речі, табір діти обирали самі – румунська сторона запропонувала близько десяти варіантів. Діти разом з вчителями вподобали самий мальовничий табір у сосновому бору в румунських Карпатах.

– Море наші діти бачать майже кожен рік – рідні намагаються вивозити дітей на відпочинок хоч ненадовго, навіть попри війну. А ось неймовірних гір в нашому буджацькому степу не побачиш, тому загальним голосуванням обрали саме цей табір і не пожалкували про це, – розповіли вчителі.

Табір дійсно виявився пречудовим: величні смереки, велетенські гори, дерев’яні домівки, багато цікавих зон для відпочинку, корисне і смачне харчування. Першого дня діти тільки й робили що знайомились з новими друзями та досліджували сам табір. А знайомитись було з ким – тут відпочивали діти з Австрії, Канади, Німеччини, Греції, Італії, Великої Британії, Іспанії, Молдови. Усіх їх об’єднували румунське чи молдавське коріння. Зважаючи, що молдавська мова є рідною і для надрічненців, то проблем зі спілкуванням не було.

Надрічненці вражали талантами

Кожен день приносив нові враження. Були незабутні екскурсії в гори, подорожі до історичних місць, музеїв.

Крім цього, кожен день в таборі влаштовувались цікаві заходи, дискотеки, пісні біля вогнища, спортивні змагання, майстер-класи, концертні програми. Надрічненці гідно презентували свої таланти: грали на духових інструментах, танцювали запальні народні танці, малювали пейзажі і загалом зуміли вразити інших своїми уміннями.

Сповнені емоцій та вражень, прощалися з новими друзями наші школярі. Цей відпочинок вони запам’ятають надовго.