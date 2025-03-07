Де не продаються квіти?

Перше що впадає в очі – квіти. Поруч з продуктами – овочами, фруктами. Ну от тільки біля риби квітів не побачили.

Поруч з овочами-фруктами на лотку сидить собі кіт. В хорошому настрої: коли хтось підходить ближче, кіт потихеньку йде познайомитись.

– Скільки коштує ваш красень?

– Це ви про що?

– Про вашого овочевого котика.

– Не продається!.. До речі, у мене не тільки овочі, а й фрукти.

– Тож кіт овочево-фруктовий?

– Не продається. Це мій талісман. Котів не бачили?..

– То це реклама?

– Якщо хочете, то реклама!

– А ви звернули увагу, що люди дивляться-милуються котиком, а все інше наче вже й не бачать?

– А це вам тільки здається…

Хтось з покупців висловив думку, що для реклами краще вже песиків приносити. Чи ще якихось тваринок… Мовляв, буде всім весело.

Ну а що з цінами (звісно, ми не про тваринок)?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 40-60 грн;

цибуля – 25-40 грн;

помідори – 60-120 грн;

буряк – 30-40 грн;

кабачки – 35-60 грн;

огірки – 90-130 грн;

солодкий перець – 60-100 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);

часник – 100-140 грн;

морква – 30-40 грн;

зелень у пучках – від 15-25 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 30-50 грн;

груші – 50-110 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 100-120 грн;

виноград – 70-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

мандарини – 50-90 грн;

апельсини – 50-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 40-90 грн;

бринза – 200-300 грн;

сир – 80-150 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-260 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-170 грн;

шия – 200-220 грн;

лопатка – 130-150 грн;

ребра – 130-150 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 50-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;

судак – 150-250 грн;

короп – 80-150 грн.

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Фото авторки