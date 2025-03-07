Де не продаються квіти?
Перше що впадає в очі – квіти. Поруч з продуктами – овочами, фруктами. Ну от тільки біля риби квітів не побачили.
Поруч з овочами-фруктами на лотку сидить собі кіт. В хорошому настрої: коли хтось підходить ближче, кіт потихеньку йде познайомитись.
– Скільки коштує ваш красень?
– Це ви про що?
– Про вашого овочевого котика.
– Не продається!.. До речі, у мене не тільки овочі, а й фрукти.
– Тож кіт овочево-фруктовий?
– Не продається. Це мій талісман. Котів не бачили?..
– То це реклама?
– Якщо хочете, то реклама!
– А ви звернули увагу, що люди дивляться-милуються котиком, а все інше наче вже й не бачать?
– А це вам тільки здається…
Хтось з покупців висловив думку, що для реклами краще вже песиків приносити. Чи ще якихось тваринок… Мовляв, буде всім весело.
Ну а що з цінами (звісно, ми не про тваринок)?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 40-60 грн;
- цибуля – 25-40 грн;
- помідори – 60-120 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-130 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 40-90 грн;
- бринза – 200-300 грн;
- сир – 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- короп – 80-150 грн.
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Фото авторки