Привоз: овощной котик

Де не продаються квіти?

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Перше що впадає в очі – квіти. Поруч з продуктами – овочами, фруктами. Ну от тільки біля риби квітів не побачили.

Весна на одесском Привозе

Поруч з овочами-фруктами на лотку сидить собі кіт. В хорошому настрої: коли хтось підходить ближче, кіт потихеньку йде познайомитись.

– Скільки коштує ваш красень?

– Це ви про що?

– Про вашого овочевого котика.

– Не продається!.. До речі, у мене не тільки овочі, а й фрукти.

– Тож кіт овочево-фруктовий?

– Не продається. Це мій талісман. Котів не бачили?..

– То це реклама?

– Якщо хочете, то реклама!

Одесский котик на Привозе

– А ви звернули увагу, що люди дивляться-милуються котиком, а все інше наче вже й не бачать?

– А це вам тільки здається…

Хтось з покупців висловив думку, що для реклами краще вже песиків приносити. Чи ще якихось тваринок… Мовляв, буде всім весело.

Ну а що з цінами (звісно, ми не про тваринок)?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 40-60 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-120 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-130 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

На Привозе, март 2025 г.

На Привозе, картошка

Картошка на Привозе в марте

Овощные ряды на одесском Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Привоз: овощи и фрукты

Одесский Привоз в марте

На Привозе весной

Фрукты на Привозе, март 2025 г.

Одесский Привоз: апельсины-мандарины

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 40-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Одесский Привоз: цены на яйца в марте

Брынза на Привозе, цены

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: цены на сало

Одесский Привоз: мясо и колбасы

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Одесский Привоз: цены на рыбу

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці зими: не плутайте ківі з картоплею.

Фото авторки

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