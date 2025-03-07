Привоз: овощной котик

Где цветы не продаются?

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Первое, что бросается в глаза – цветы. Рядом с продуктами – овощами, фруктами. Ну вот, только в рыбных рядах цветов не увидели.

Весна на одесском Привозе

Рядом с овощами-фруктами на лотке сидит кот. В хорошем настроении: когда кто-то подходит ближе, кот потихоньку идет познакомиться.

– Сколько стоит ваш красавец?

– Это вы о чем?

– О ком. О вашем овощном котике.

– Не продается!.. Кстати, у меня не только овощи, но и фрукты.

– Так кот фруктово-овощной?

– Не продается! Это мой талисман. Котиков не видели?

– Так это реклама?

– Если хотите, то реклама!

Одесский котик на Привозе

– А вы обратили внимание, что люди смотрят-любуются котиком, а ваши овощи и фрукты как будто уже и не видят?

– А это вам только кажется…

Кто-то из покупателей тут же высказал мнение, что для рекламы лучше уж песиков приносить. Или еще каких-нибудь животных… Мол, будет всем весело.

Ну а что с ценами (конечно, мы не о животных)?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 40-60 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 60-120 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

На Привозе, март 2025 г.

На Привозе, картошка

Картошка на Привозе в марте

Овощные ряды на одесском Привозе

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Привоз: овощи и фрукты

Одесский Привоз в марте

На Привозе весной

Фрукты на Привозе, март 2025 г.

Одесский Привоз: апельсины-мандарины

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 40-90 грн;
  • брынза – 200-300 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Одесский Привоз: цены на яйца в марте

Брынза на Привозе, цены

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Привоз: цены на сало

Одесский Привоз: мясо и колбасы

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Одесский Привоз: цены на рыбу

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 80-150 грн.

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в конце зимы: не путайте киви с картошкой.

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