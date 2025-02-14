«То до цибулі не підступитися, то до яєць…»

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Привоз: цены на яйца

– То до цибулі не підступитися, то до яєць!.. І чого воно все дорожчає та дорожчає? – голосно скаржиться жінка.

– Не все так погано. Он цибуля подешевшала, картопля теж…

– Ну і що? От ідеш на Привоз – і ніколи не знаєш, який сюрприз на тебе чекає!

– І що б ви хотіли?

– Стабільності хоч якоїсь!…

Чоловік, що проходить повз:

– Мадам, вам підказати, де буває постійна стабільність?..

Жінка одразу:

– Не треба!..

А що ж з «не стабільними» цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 28-40 грн;
  • цибуля – 25-35 грн;
  • помідори – 60-100 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-120 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • зелень у пучках – від 15-25 грн.

Овощи на Привозе

На Привозе, покупатели

Одесский Привоз

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Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Фрукты на Привозе

Привоз: цены на фрукты

Привоз в феврале, фрукты

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 45-90 грн;
  • бринза – 190-250 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Творог и брынза на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе, цены в феврале

Мясной корпус на Привозе

Свинина

  • задня частина – 160-170 грн;
  • шия – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыба на Привозе, февраль 2025 г.

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-180 грн;
  • короп – 70-120 грн.

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