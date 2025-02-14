«То до цибулі не підступитися, то до яєць…»
– То до цибулі не підступитися, то до яєць!.. І чого воно все дорожчає та дорожчає? – голосно скаржиться жінка.
– Не все так погано. Он цибуля подешевшала, картопля теж…
– Ну і що? От ідеш на Привоз – і ніколи не знаєш, який сюрприз на тебе чекає!
– І що б ви хотіли?
– Стабільності хоч якоїсь!…
Чоловік, що проходить повз:
– Мадам, вам підказати, де буває постійна стабільність?..
Жінка одразу:
– Не треба!..
А що ж з «не стабільними» цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 28-40 грн;
- цибуля – 25-35 грн;
- помідори – 60-100 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 35-60 грн;
- огірки – 90-120 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
- часник – 100-140 грн;
- морква – 30-40 грн;
- зелень у пучках – від 15-25 грн.
Вас зацікавить: Корисний овоч цибуля може бути небезпечною: кому не можна її їсти
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 30-50 грн;
- груші – 50-110 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 100-120 грн;
- виноград – 70-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- мандарини – 50-90 грн;
- апельсини – 50-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 45-90 грн;
- бринза – 190-250 грн;
- сир – 80-150 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-260 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-170 грн;
- шия – 200-220 грн;
- лопатка – 130-150 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 50-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 130-180 грн;
- короп – 70-120 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі 7 лютого: «Де молода черешня?» (фото).
Фото авторки