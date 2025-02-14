«То к луку не подступиться, то к яйцам…»

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Привоз: цены на яйца

– То к луку не подступиться, то к яйцам!.. И почему оно все дорожает и дорожает? – громко жалуется женщина.

– Не все так плохо. Вон лук подешевел, картофель тоже…

– Ну и что? Вот идешь на Привоз – и никогда не знаешь, какой сюрприз тебя ожидает!

– И что бы вы хотели?

– Стабильности хоть какой-то!..

Проходящий мимо мужчина:

– Мадам, вам подсказать, где бывает постоянная стабильность?

Женщина сразу:

– Не надо!..

А что же с «нестабильными» ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

  • картофель – 28-40 грн;
  • лук – 25-35 грн;
  • помидоры – 60-100 грн;
  • свекла – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огурцы – 90-130 грн;
  • сладкий перец – 60-100 грн;
  • баклажаны – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (есть и по 100-110 грн);
  • чеснок – 100-140 грн;
  • морковь – 30-40 грн;
  • зелень в пучках – от 15-25 грн.

Овощи на Привозе

На Привозе, покупатели

Одесский Привоз

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Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

  • яблоки – 30-50 грн;
  • груши – 50-110 грн;
  • бананы – 50-70 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 80-100 грн;
  • лимоны – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарины – 50-90 грн;
  • апельсины – 50-90 грн.

Фрукты на Привозе

Привоз: цены на фрукты

Привоз в феврале, фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 45-90 грн;
  • брынза – 190-250 грн;
  • творог – 80-150 грн.

Творог и брынза на Привозе

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина

  • задняя часть – 240-260 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Сало на Привозе, цены в феврале

Мясной корпус на Привозе

Свинина

  • задняя часть – 160-170 грн;
  • шея – 200-220 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 80-200 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 150-300 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыба на Привозе, февраль 2025 г.

  • толстолобик – 50-100 грн;
  • караси – 70-80 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 130-180 грн;
  • карп – 70-120 грн.

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