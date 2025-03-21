«Цибулька-шпинатик»

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Жіночка каже супутниці:

– От люблю я, коли реклама ніжна.

– Це як?

– Ну пишуть «Точна вага». Всі вже звикли до цього. А он дивись: «Цибулька, шпинатик…». Яка ніжна реклама! Читаєш, одразу апетит підіймається.

Лучок-шпинатик на одесском Привозе

– Ну не знаю. Мені от деяких цін той апетит аж ніяк не підіймається. Навпаки. Ну напишуть тобі «картопелька», а поруч іноді така ціна, що якось й не до картопельки…

А що ж з цінами на продукти з ніжною і звичайною рекламою?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 35-50 грн;
  • цибуля – 25-40 грн;
  • помідори – 60-140 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 35-60 грн;
  • огірки – 90-130 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 60-80 грн; (є і по 100-110 грн);
  • часник – 100-140 грн;
  • морква – 30-40 грн;
  • редиска – 25-80 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.

Цены на Привозе в марте, овощи

Цены на Привозе в марте, картошка и лук

Цены на Привозе в марте, редиска и зелень

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Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 30-50 грн;
  • груші – 50-110 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 100-120 грн;
  • виноград – 70-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • мандарини – 50-90 грн;
  • апельсини – 50-90 грн.

Цены на Привозе в марте, овощи и фрукты

Цены на Привозе в марте, фрукты

Цены на Привозе в марте, цитрусовые

Цены на Привозе в марте, лимоны, мандарины, помидоры

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 50-90 грн;
  • бринза – 200-300 грн;
  • сир – 80-150 грн.

Цены на Привозе в марте, яйца

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-260 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Цены на Привозе в марте, мясо и сало

Цены на Привозе в марте, свинина и говядина

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 130-150 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 80-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-300 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Цены на Привозе в марте, рыба

  • товстолобик – 50-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • короп – 80-150 грн.

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