Чим небезпечне самолікування?

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Можливі наслідки самолікування

Приймання ліків без консультації з медичним працівником може мати кілька негативних наслідків:

Неправильна діагностика, адже без професійної медичної оцінки складно визначити причину симптомів. Це може призвести до помилкового вибору лікування та, як наслідок, – загострення стану чи прояву побічних ефектів ліків.

Небажана взаємодія з іншими препаратам, які хворий уже приймає.

Втрата часу, що може бути критичним для діагностики та лікування певного захворювання.

Самолікування особливо небезпечне у випадках серйозних або хронічних хвороб. При гострому болі та стрімкому погіршенні стану необхідно терміново звернутися по медичну допомогу, не витрачаючи час на підбір ліків, які, можливо, і не допоможуть почуватися краще.

Окремо про антибіотики

Важливо згадати про недопустимість самостійного призначення антибіотиків собі чи одному з членів родини, особливо дітям. Варто пам’ятати, що застосовувати їх без клінічно підтверджених підстав не тільки не ефективно, але й небезпечно. В такому випадку процес одужання може значно затягнутися, організмом буде вироблено резистентність до антибіотика, що, можливо, спричинить значні проблеми зі здоров’ям і в майбутньому.

Тому за будь-яких симптомів хвороби, значних або тих, що тривають довго і не послаблюються (приблизно 3 дні), варто звернутися по консультацію до лікаря. Це необхідно зробити перед початком будь-якої терапії або приймання нових препаратів.

Перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу обов’язкового ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

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