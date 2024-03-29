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Чим небезпечне самолікування?

Чим небезпечне самолікування?

Фраза про те, що самолікування може бути шкідливим для нашого здоров’я, знайома точно кожному. Медичні працівники постійно наголошують на тому, що будь-який препарат, навіть той, що здається безпечним, не можна безконтрольно застосовувати у довільних дозах, особливо пацієнтами із супутніми захворюваннями та тривалий час.

Допомогу у придбанні рекомендованих лікарем препаратів можна отримати на https://liki.ua/. Тут зручно з’ясувати, де і за якою ціною можна купити той чи інший медикамент. На сайті також представлено інструкції до засобів для ознайомлення.

Можливі наслідки самолікування

Приймання ліків без консультації з медичним працівником може мати кілька негативних наслідків:

  • Неправильна діагностика, адже без професійної медичної оцінки складно визначити причину симптомів. Це може призвести до помилкового вибору лікування та, як наслідок, – загострення стану чи прояву побічних ефектів ліків.
  • Небажана взаємодія з іншими препаратам, які хворий уже приймає.
  • Втрата часу, що може бути критичним для діагностики та лікування певного захворювання.

Самолікування особливо небезпечне у випадках серйозних або хронічних хвороб. При гострому болі та стрімкому погіршенні стану необхідно терміново звернутися по медичну допомогу, не витрачаючи час на підбір ліків, які, можливо, і не допоможуть почуватися краще.

Окремо про антибіотики

Важливо згадати про недопустимість самостійного призначення антибіотиків собі чи одному з членів родини, особливо дітям. Варто пам’ятати, що застосовувати їх без клінічно підтверджених підстав не тільки не ефективно, але й небезпечно. В такому випадку процес одужання може значно затягнутися, організмом буде вироблено резистентність до антибіотика, що, можливо, спричинить значні проблеми зі здоров’ям і в майбутньому.

Тому за будь-яких симптомів хвороби, значних або тих, що тривають довго і не послаблюються (приблизно 3 дні), варто звернутися по консультацію до лікаря. Це необхідно зробити перед початком будь-якої терапії або приймання нових препаратів.

Перед застосуванням лікарського засобу чи медичного виробу обов’язкового ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

Самолікування може бути шкідливим

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