Новини Одеси та Одеської області

Остання субота літа в Одесі: спека з ознаками осені та війни (фоторепортаж)

Остання субота літа в Одесі: спека з ознаками осені та війни (фоторепортаж)

Пройшлися вулицями Одеси в останню суботу серпня. День спекотний, до того ж вологість підвищена. Хтось таку погоду називає «класикою жанру», хтось навпаки, стверджує, що «такого спекотного серпня згадати не можу». Між тим, осінь про себе нагадує майже на кожному кроці.

Дві подруги:

– Та це ж парильня якась. Дихати немає чим. Ну от що за літо, що за літо?!

– Та мені ця спека якось не заважає… Учора п’ять чи шість тривог поспіль – от від чого я дихати не можу. Люди якось звикли, а я…

Так, прикмети війни – теж усюди, як і ознаки війни. Одеські вікна, обклеєні скотчем хрест-навхрест, написи «бомбосховище» на фасадах, будинки, на яких не можна прочитати назви вулиць…

Последняя суббота лета в Одессе, примета осени
Последняя суббота лета в Одессе
Последняя суббота лета в Одессе, листья
Последняя суббота лета в Одессе2
Последняя суббота лета в Одессе3
Последняя суббота лета в Одессе, тополь
Последняя суббота лета в Одессе, дерево
Последняя суббота лета в Одессе,

А осінь, між тим, нагадує, що зовсім скоро її величність стане повноправною вуличною хазяйкою. Поки ж тільки натякає на це пожовтілим листям на гілках і на асфальті. Та й вуличні клумби все більше й більше прикрашаються в осінні тони.

Остання субота літа… Ближче до ринку і вуличних базарів людей більшає. Ці риночки-базарчики для багатьох стають своєрідною корисною прогулянкою: і поторгуватись, і на ціни поскаржитися, і знайомих зустріти, дачними порадами поділитися.

Последняя суббота лета в Одессе, базарчик
Последняя суббота лета в Одессе4
Последняя суббота лета в Одессе, подсолнухи
Последняя суббота лета в Одессе, кот-патриот
Последняя суббота лета в Одессе, у Афин
Последняя суббота лета в Одессе, разговор
Последняя суббота лета в Одессе, прохожие
Последняя суббота лета в Одессе,

Все частіше модна почути про запаси на зиму. Чути: «консервуємо», «заморожуємо фрукти», «засолюємо зелень»…

– Ти дивись, Ніно, вже теплі шапочки продають… Що ж це час так біжить, га?!.. Тільки ж початку літа раділи…

Дійсно: сезонний товар змінюється так швидко, наче теж нагадує про час, що біжить і біжить…

Последняя суббота лета в Одессе, дворик
Последняя суббота лета в Одессе, старый дом
Последняя суббота лета в Одессе, кошка
Последняя суббота лета в Одессе, желтое дерево
Последняя суббота лета в Одессе, котик
Последняя суббота лета в Одессе, кошачий домик
Последняя суббота лета в Одессе, прохожий
Последняя суббота лета в Одессе5

Майже на кожному кроці – свій артоб’єкт, чи то природою створений, чи (частіше, звісно!) одеситами, які немов намагаються підняти настрій якимись «штучками» собі й перехожим. Он навіть звичайну вуличну урну «прикрасили»…

Літо добігає кінця. Ще одне одеське літо на воєнному стані…

Последняя суббота лета в Одессе, реклама
Последняя суббота лета в Одессе, манекены
Последняя суббота лета в Одессе, украшенная урна
Последняя суббота лета в Одессе, вазоны
Последняя суббота лета в Одессе, цветы
Последняя суббота лета в Одессе, цветы2
Последняя суббота лета в Одессе7
Последняя суббота лета в Одессе6

Читайте також: Що сталося з квітами біля фонтану в одеському Міськсаду?

Фото авторки

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Мария Котова ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати