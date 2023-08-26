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Последняя суббота лета в Одессе: жара с приметами осени и войны (фоторепортаж)

Последняя суббота лета в Одессе: жара с приметами осени и войны (фоторепортаж)

Прошлись по улицам Одессы в последнюю субботу августа. День жаркий, к тому же влажность повышена. Кто-то такую погоду называет «классикой жанра», кто-то наоборот утверждает, что «такого жаркого августа вспомнить не могу». Между тем осень о себе напоминает почти на каждом шагу.

Две подруги:

– Да это же парилка какая-то. Дышать нечем. Ну вот что за лето, что за лето?

– А мне эта жара как-то не мешает… Вчера пять или шесть тревог подряд – вот от чего я не могу дышать. Люди как-то привыкли, а я…

Да, приметы войны тоже везде, как и признаки войны. Одесские окна, оклеенные скотчем крест-накрест, надписи «убежище» на фасадах, дома, на которых нельзя прочесть названия улиц…

Последняя суббота лета в Одессе, примета осени
Последняя суббота лета в Одессе
Последняя суббота лета в Одессе, листья
Последняя суббота лета в Одессе2
Последняя суббота лета в Одессе3
Последняя суббота лета в Одессе, тополь
Последняя суббота лета в Одессе, дерево
Последняя суббота лета в Одессе, заклеенные окна

А осень, между тем, напоминает, что совсем скоро ее величество станет полноправной уличной хозяйкой. Пока же только намекает на это пожелтевшими листьями на ветках и на асфальте. Да и уличные клумбы все больше и больше украшаются в осенние тона.

Последняя суббота лета… Ближе к рынку и уличным базарчикам людей становится все больше. Эти рыночки-базарчики для многих становятся своеобразной прогулкой: и поторговаться, и на цены пожаловаться, и знакомых встретить, дачными советами поделиться.

Последняя суббота лета в Одессе, базарчик
Последняя суббота лета в Одессе4
Последняя суббота лета в Одессе, подсолнухи
Последняя суббота лета в Одессе, кот-патриот
Последняя суббота лета в Одессе, у Афин
Последняя суббота лета в Одессе, разговор
Последняя суббота лета в Одессе, прохожие
Последняя суббота лета в Одессе8

Многие уже ведут речь про запасы на зиму. То и дело можно услышать: «закрутки», «заморозка фруктов», «засолка зелени»…

– Ты смотри, Нина, уже теплые шапочки продают… Что ж это время так бежит, а?!.. Только же началу лета радовались…

Действительно: сезонный товар меняется так быстро, будто тоже напоминает о стремительно бегущем времени.

Последняя суббота лета в Одессе, дворик
Последняя суббота лета в Одессе, старый дом
Последняя суббота лета в Одессе, кошка
Последняя суббота лета в Одессе, желтое дерево
Последняя суббота лета в Одессе, котик
Последняя суббота лета в Одессе, кошачий домик
Последняя суббота лета в Одессе, прохожий
Последняя суббота лета в Одессе5

Почти на каждом шагу – свой арт-объект, то ли самой природой созданный, то ли (чаще, конечно!) одесситами, которые словно пытаются поднять настроение какими-то «штучками» себе и прохожим. Вон даже обычную уличную урну «украсили»…

Лето подходит к концу. Еще одно одесское лето на военном положении…

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Последняя суббота лета в Одессе, украшенная урна
Последняя суббота лета в Одессе, вазоны
Последняя суббота лета в Одессе, цветы
Последняя суббота лета в Одессе, цветы2
Последняя суббота лета в Одессе7
Последняя суббота лета в Одессе6

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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