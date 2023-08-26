Последняя суббота лета в Одессе: жара с приметами осени и войны (фоторепортаж)

Прошлись по улицам Одессы в последнюю субботу августа. День жаркий, к тому же влажность повышена. Кто-то такую погоду называет «классикой жанра», кто-то наоборот утверждает, что «такого жаркого августа вспомнить не могу». Между тем осень о себе напоминает почти на каждом шагу.

Две подруги:

– Да это же парилка какая-то. Дышать нечем. Ну вот что за лето, что за лето?

– А мне эта жара как-то не мешает… Вчера пять или шесть тревог подряд – вот от чего я не могу дышать. Люди как-то привыкли, а я…

Да, приметы войны тоже везде, как и признаки войны. Одесские окна, оклеенные скотчем крест-накрест, надписи «убежище» на фасадах, дома, на которых нельзя прочесть названия улиц…

А осень, между тем, напоминает, что совсем скоро ее величество станет полноправной уличной хозяйкой. Пока же только намекает на это пожелтевшими листьями на ветках и на асфальте. Да и уличные клумбы все больше и больше украшаются в осенние тона.

Последняя суббота лета… Ближе к рынку и уличным базарчикам людей становится все больше. Эти рыночки-базарчики для многих становятся своеобразной прогулкой: и поторговаться, и на цены пожаловаться, и знакомых встретить, дачными советами поделиться.

Многие уже ведут речь про запасы на зиму. То и дело можно услышать: «закрутки», «заморозка фруктов», «засолка зелени»…

– Ты смотри, Нина, уже теплые шапочки продают… Что ж это время так бежит, а?!.. Только же началу лета радовались…

Действительно: сезонный товар меняется так быстро, будто тоже напоминает о стремительно бегущем времени.

Почти на каждом шагу – свой арт-объект, то ли самой природой созданный, то ли (чаще, конечно!) одесситами, которые словно пытаются поднять настроение какими-то «штучками» себе и прохожим. Вон даже обычную уличную урну «украсили»…

Лето подходит к концу. Еще одно одесское лето на военном положении…

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