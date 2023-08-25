Що сталося з квітами біля фонтану в одеському Міському саду? (фотофакт)

Серпнева спека в Одесі… Люди ховаються в тінь, мріють про лавку «не на сонці», а біля фонтану йдуть неабиякі роботи: тут висаджують квіти.

Працівники Міськзелентресту висаджують квіти навколо фонтану. Фонтан працює всім на радість, бо ж від нього не тільки краса, а хоч якась прохолода. Люди намагаються підійти ближче, заважають квітникарям.

До речі, чому висаджують квіти? Це нові «осінні» сорти?

Виявилось, ніякі вони не нові. Деякі квіти загинули. Одні, як мені пояснили, від спеки, інші просто «люди повитоптували».

Клумба біля фонтану у Міському саду на очах стає «як новенька». Хай красується!

Звісно, буде красуватися, якщо квіти знов не згорять від спеки (це, сподіваюсь, вже малоймовірно) чи люди їх знов… не повитоптують, намагаючись підійти якомога ближче до фонтану…

Марія Котова

Фото авторки