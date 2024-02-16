Ціни на Привозі в середині лютого: буряк з куркою та «страшний вхід» до корпусу

Лютий є лютий: ще нещодавно – майже весна с сонечком, а тепер – дощик з похолоданням. Ну а Привоз є Привоз: там і за погоду побалакають, і за «прильоти», а по дорозі знайдуть таки «щось подешевше».
Хто стане вегетаріанцем?
Жіночка торгує овочами – буряк, морква, картопля. Поруч – домашня курка. Овочі ж треба якось прорекламувати.
– Підходьте, беріть! В мене сьогодні все по двадцять п’ять.
Чоловік питає (треба ж якось «завести розмову»):
– Курка теж?
– Що теж? Хороша курка, жирна, домашня!
– Курка, питаю, теж по двадцять п’ять?
– Як це двадцять п’ять? Сто п’ятдесят!
– Що ж ви народ дурите? Кажете, що все по двадцять п’ять!
– Курка – окремо. Невже незрозуміло?
– Незрозуміло. От мені, наприклад, незрозуміло… Я й овочі тепер у вас купляти не стану…
Жінка з чоловіком у м’ясного корпусу:
– Ні, давай обійдімо. Зайдемо через інший вхід.
– Та це ж обходити треба. Яка різниця?
– Цей вхід страшний. Якщо зайдемо через нього, то знову побачимо, як ці жахливі м’ясні туші висять.
– От ти дивна! А коли ми м’ясо вибираємо, то тобі теж «жахливо»?
– М’ясо викладене шматками. Шматками не страшно, а тут – цілі туші… Не хочу!..
Чоловік зітхає:
– Скоро вегетаріанцями станемо…
Інший чоловік не розібрався у цій «сімейній м’ясній проблемі», а от на вегетаріанську тему відреагував одразу:
– Станемо, станемо! З такими цінами всі скоро вегетаріанцями станемо!..
До речі, а що ж там «з такими цінами»?
Ціни на овочи на фрукти на одеському Привозі
Овочи (ціни за один кілограм):
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 20-25 грн;
- помідори – 60-90 грн;
- буряк – 25 грн;
- кабачки – 80-110 грн;
- огірки – 50-110 грн;
- солодкий перець – 80-120 грн;
- баклажани – 100-120 грн;
- капуста – 20-35 грн.
- часник – 100-150 грн;
- морква – 25-30 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10 грн.
Фрукти (за один кілограм):
- яблука – 15-35 грн;
- банани – 45-70 грн;
- грейпфрути – 60-70 грн;
- гранати – 90-150 грн;
- лимони – 40-60 грн;
- мандарини – 40-80 грн;
- апельсини – 55-80 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 45-80 грн;
- бринза – 160-220 грн;
- сир – 80-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина – 250-270 грн;
- теляча шия – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина:
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 170-180 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- короп – 90-130 грн.
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