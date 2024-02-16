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Ціни на Привозі в середині лютого: буряк з куркою та «страшний вхід» до корпусу

Ціни на Привозі в середині лютого: буряк з куркою та «страшний вхід» до корпусу

Лютий є лютий: ще нещодавно – майже весна с сонечком, а тепер – дощик з похолоданням. Ну а Привоз є Привоз: там і за погоду побалакають, і за «прильоти», а по дорозі знайдуть таки «щось подешевше».

Хто стане вегетаріанцем?

Фрукты на Привозе

Жіночка торгує овочами – буряк, морква, картопля. Поруч – домашня курка. Овочі ж треба якось прорекламувати.

– Підходьте, беріть! В мене сьогодні все по двадцять п’ять.

Чоловік питає (треба ж якось «завести розмову»):

– Курка теж?

– Що теж? Хороша курка, жирна, домашня!

– Курка, питаю, теж по двадцять п’ять?

– Як це двадцять п’ять? Сто п’ятдесят!

– Що ж ви народ дурите? Кажете, що все по двадцять п’ять!

– Курка – окремо. Невже незрозуміло?

– Незрозуміло. От мені, наприклад, незрозуміло… Я й овочі тепер у вас купляти не стану…

Жінка з чоловіком у м’ясного корпусу:

– Ні, давай обійдімо. Зайдемо через інший вхід.

– Та це ж обходити треба. Яка різниця?

– Цей вхід страшний. Якщо зайдемо через нього, то знову побачимо, як ці жахливі м’ясні туші висять.

– От ти дивна! А коли ми м’ясо вибираємо, то тобі теж «жахливо»?

– М’ясо викладене шматками. Шматками не страшно, а тут – цілі туші… Не хочу!..

Чоловік зітхає:

– Скоро вегетаріанцями станемо…

Інший чоловік не розібрався у цій «сімейній м’ясній проблемі», а от на вегетаріанську тему відреагував одразу:

– Станемо, станемо! З такими цінами всі скоро вегетаріанцями станемо!..

Мясные туши на Привозе

До речі, а що ж там «з такими цінами»?

Ціни на овочи на фрукти на одеському Привозі

Овочи (ціни за один кілограм):

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 20-25 грн;
  • помідори – 60-90 грн;
  • буряк – 25 грн;
  • кабачки – 80-110 грн;
  • огірки – 50-110 грн;
  • солодкий перець – 80-120 грн;
  • баклажани – 100-120 грн;
  • капуста – 20-35 грн.
  • часник – 100-150 грн;
  • морква – 25-30 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10 грн.
Привоз, овощные ряды
Цены на овощи на одесском Привозе
На Привозе в феврале
Овощи и фрукты на Привозе

Фрукти (за один кілограм):

  • яблука – 15-35 грн;
  • банани – 45-70 грн;
  • грейпфрути – 60-70 грн;
  • гранати – 90-150 грн;
  • лимони – 40-60 грн;
  • мандарини – 40-80 грн;
  • апельсини – 55-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 45-80 грн;
  • бринза – 160-220 грн;
  • сир – 80-100 грн.
Яйца на Привозе
Привоз, цены на яйца
Привоз, молочные продукты

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

  • задня частина – 250-270 грн;
  • теляча шия – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.
В мясном корпусе одесского Привоза
Сало на Привозе
Цены на свинину на Привозе

Свинина:

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 170-180 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • короп – 90-130 грн.
Привоз, рыбные ряды
Карпы на Привозе
Сколько стоит рыба на Привозе в феврале

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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