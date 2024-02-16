Ціни на Привозі в середині лютого: буряк з куркою та «страшний вхід» до корпусу

Хто стане вегетаріанцем?

Жіночка торгує овочами – буряк, морква, картопля. Поруч – домашня курка. Овочі ж треба якось прорекламувати.

– Підходьте, беріть! В мене сьогодні все по двадцять п’ять.

Чоловік питає (треба ж якось «завести розмову»):

– Курка теж?

– Що теж? Хороша курка, жирна, домашня!

– Курка, питаю, теж по двадцять п’ять?

– Як це двадцять п’ять? Сто п’ятдесят!

– Що ж ви народ дурите? Кажете, що все по двадцять п’ять!

– Курка – окремо. Невже незрозуміло?

– Незрозуміло. От мені, наприклад, незрозуміло… Я й овочі тепер у вас купляти не стану…

Жінка з чоловіком у м’ясного корпусу:

– Ні, давай обійдімо. Зайдемо через інший вхід.

– Та це ж обходити треба. Яка різниця?

– Цей вхід страшний. Якщо зайдемо через нього, то знову побачимо, як ці жахливі м’ясні туші висять.

– От ти дивна! А коли ми м’ясо вибираємо, то тобі теж «жахливо»?

– М’ясо викладене шматками. Шматками не страшно, а тут – цілі туші… Не хочу!..

Чоловік зітхає:

– Скоро вегетаріанцями станемо…

Інший чоловік не розібрався у цій «сімейній м’ясній проблемі», а от на вегетаріанську тему відреагував одразу:

– Станемо, станемо! З такими цінами всі скоро вегетаріанцями станемо!..

До речі, а що ж там «з такими цінами»?

Ціни на овочи на фрукти на одеському Привозі

Овочи (ціни за один кілограм):

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 20-25 грн;

помідори – 60-90 грн;

буряк – 25 грн;

кабачки – 80-110 грн;

огірки – 50-110 грн;

солодкий перець – 80-120 грн;

баклажани – 100-120 грн;

капуста – 20-35 грн.

часник – 100-150 грн;

морква – 25-30 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10 грн.

Фрукти (за один кілограм):

яблука – 15-35 грн;

банани – 45-70 грн;

грейпфрути – 60-70 грн;

гранати – 90-150 грн;

лимони – 40-60 грн;

мандарини – 40-80 грн;

апельсини – 55-80 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 45-80 грн;

бринза – 160-220 грн;

сир – 80-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина – 250-270 грн;

теляча шия – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина:

задня частина – 160-180 грн;

шия – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 170-180 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 100-210 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 140-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-240 грн;

короп – 90-130 грн.

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Фото авторки