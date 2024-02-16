Цены на Привозе в середине февраля: свекла с курицей и «страшный вход» в корпус

Февраль есть февраль: еще недавно – почти весна с солнышком, а теперь – дождик с похолоданием. Ну а Привоз есть Привоз: там и за погоду поговорят, и за «прилеты», а по дороге найдут таки «что-то подешевле».
Кто станет вегетарианцем?
Женщина торгует овощами – свекла, морковь, картофель. Рядом – домашняя курица. Овощи надо как-то прорекламировать.
– Подходите, берите! У меня сегодня все по двадцать пять.
Мужчина спрашивает (надо же как-то «завести разговор»):
– Курица тоже?
– Что тоже? Хорошая курица, жирная, домашняя!
– Курица, спрашиваю, тоже по двадцать пять?
– Как это двадцать пять? Сто пятьдесят!
– Что ж вы народ обманываете? Говорите, что все по двадцать пять!
– Курица – отдельно. Неужели непонятно?
– Непонятно. Вот мне, например, непонятно… Я и овощи теперь у вас покупать не стану…
Жена с мужем у мясного корпуса:
– Нет, давай обойдем. Зайдем через другой вход.
– Но ведь это обходить надо. Какая разница?
– Этот вход страшный. Если зайдем через него, то снова увидим, как эти ужасные мясные туши висят.
– Вот ты странная! А когда мы мясо выбираем, тебе тоже «ужасно»?
– Мясо выложено кусками. Кусками не страшно, а тут целые туши… Не хочу!
Муж вздыхает:
– Скоро вегетарианцами станем…
Другой мужчина не разобрался в этой «семейной мясной проблеме», а на вегетарианскую тему отреагировал сразу:
– Станем, станем! С такими ценами все скоро вегетарианцами станем!
Кстати, а что там «с такими ценами»?
Цены овощи и фрукты на одесском Привозе
Овощи (цены за один килограмм):
- картофель – 25-35 грн;
- лук – 20-25 грн;
- помидоры – 60-90 грн;
- свекла – 25 грн;
- кабачки – 80-110 грн;
- огурцы – 50-110 грн;
- сладкий перец – 80-120 грн;
- баклажаны – 100-120 грн;
- капуста – 20-35 грн.
- чеснок – 100-150 грн;
- морковь – 25-30 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10 грн.
Фрукты (за один килограмм):
- яблоки – 15-35 грн;
- бананы – 45-70 грн;
- грейпфруты -60-70 грн;
- гранаты – 90-150 грн;
- лимоны – 40-60 грн;
- мандарины – 40-80 грн;
- апельсины – 55-80 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 45-80 грн;
- брынза – 160-220 грн;
- творог – 80-100 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть – 250-270 грн;
- телячья шея – 200-210 грн;
- ребра – 140-150 грн.
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина:
- задняя часть – 160-180 грн;
- шея – 190-200 грн;
- лопатка – 150-160 грн;
- ребра – 170-180 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 70-100 грн;
- караси – 60-90 грн;
- лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
- судак – 180-240 грн;
- карп – 90-130 грн.
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