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Цены на Привозе в середине февраля: свекла с курицей и «страшный вход» в корпус

Цены на Привозе в середине февраля: свекла с курицей и «страшный вход» в корпус

Февраль есть февраль: еще недавно – почти весна с солнышком, а теперь – дождик с похолоданием. Ну а Привоз есть Привоз: там и за погоду поговорят, и за «прилеты», а по дороге найдут таки «что-то подешевле».

Кто станет вегетарианцем?

Фрукты на Привозе

Женщина торгует овощами – свекла, морковь, картофель. Рядом – домашняя курица. Овощи надо как-то прорекламировать.

– Подходите, берите! У меня сегодня все по двадцать пять.

Мужчина спрашивает (надо же как-то «завести разговор»):

– Курица тоже?

– Что тоже? Хорошая курица, жирная, домашняя!

– Курица, спрашиваю, тоже по двадцать пять?

– Как это двадцать пять? Сто пятьдесят!

– Что ж вы народ обманываете? Говорите, что все по двадцать пять!

– Курица – отдельно. Неужели непонятно?

– Непонятно. Вот мне, например, непонятно… Я и овощи теперь у вас покупать не стану…

Жена с мужем у мясного корпуса:

– Нет, давай обойдем. Зайдем через другой вход.

– Но ведь это обходить надо. Какая разница?

– Этот вход страшный. Если зайдем через него, то снова увидим, как эти ужасные мясные туши висят.

– Вот ты странная! А когда мы мясо выбираем, тебе тоже «ужасно»?

– Мясо выложено кусками. Кусками не страшно, а тут целые туши… Не хочу!

Муж вздыхает:

– Скоро вегетарианцами станем…

Другой мужчина не разобрался в этой «семейной мясной проблеме», а на вегетарианскую тему отреагировал сразу:

– Станем, станем! С такими ценами все скоро вегетарианцами станем!

Мясные туши на Привозе

Кстати, а что там «с такими ценами»?

Цены овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм):

  • картофель – 25-35 грн;
  • лук – 20-25 грн;
  • помидоры – 60-90 грн;
  • свекла – 25 грн;
  • кабачки – 80-110 грн;
  • огурцы – 50-110 грн;
  • сладкий перец – 80-120 грн;
  • баклажаны – 100-120 грн;
  • капуста – 20-35 грн.
  • чеснок – 100-150 грн;
  • морковь – 25-30 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10 грн.
Привоз, овощные ряды
Цены на овощи на одесском Привозе
На Привозе в феврале
Овощи и фрукты на Привозе

Фрукты (за один килограмм):

  • яблоки – 15-35 грн;
  • бананы – 45-70 грн;
  • грейпфруты -60-70 грн;
  • гранаты – 90-150 грн;
  • лимоны – 40-60 грн;
  • мандарины – 40-80 грн;
  • апельсины – 55-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

  • яйца (десяток) – 45-80 грн;
  • брынза – 160-220 грн;
  • творог – 80-100 грн.
Яйца на Привозе
Привоз, цены на яйца
Привоз, молочные продукты

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть – 250-270 грн;
  • телячья шея – 200-210 грн;
  • ребра – 140-150 грн.
  • антрекот – 190-200 грн.
В мясном корпусе одесского Привоза
Сало на Привозе
Цены на свинину на Привозе

Свинина:

  • задняя часть – 160-180 грн;
  • шея – 190-200 грн;
  • лопатка – 150-160 грн;
  • ребра – 170-180 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

  • толстолобик – 70-100 грн;
  • караси – 60-90 грн;
  • лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;
  • судак – 180-240 грн;
  • карп – 90-130 грн.
Привоз, рыбные ряды
Карпы на Привозе
Сколько стоит рыба на Привозе в феврале

Читайте также и сравнивайте: Цены на Привозе в Одессе 9 февраля: медовое сало и медовые яблочки (фоторепортаж).

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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