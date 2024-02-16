Цены на Привозе в середине февраля: свекла с курицей и «страшный вход» в корпус

Кто станет вегетарианцем?

Женщина торгует овощами – свекла, морковь, картофель. Рядом – домашняя курица. Овощи надо как-то прорекламировать.

– Подходите, берите! У меня сегодня все по двадцать пять.

Мужчина спрашивает (надо же как-то «завести разговор»):

– Курица тоже?

– Что тоже? Хорошая курица, жирная, домашняя!

– Курица, спрашиваю, тоже по двадцать пять?

– Как это двадцать пять? Сто пятьдесят!

– Что ж вы народ обманываете? Говорите, что все по двадцать пять!

– Курица – отдельно. Неужели непонятно?

– Непонятно. Вот мне, например, непонятно… Я и овощи теперь у вас покупать не стану…

Жена с мужем у мясного корпуса:

– Нет, давай обойдем. Зайдем через другой вход.

– Но ведь это обходить надо. Какая разница?

– Этот вход страшный. Если зайдем через него, то снова увидим, как эти ужасные мясные туши висят.

– Вот ты странная! А когда мы мясо выбираем, тебе тоже «ужасно»?

– Мясо выложено кусками. Кусками не страшно, а тут целые туши… Не хочу!

Муж вздыхает:

– Скоро вегетарианцами станем…

Другой мужчина не разобрался в этой «семейной мясной проблеме», а на вегетарианскую тему отреагировал сразу:

– Станем, станем! С такими ценами все скоро вегетарианцами станем!

Кстати, а что там «с такими ценами»?

Цены овощи и фрукты на одесском Привозе

Овощи (цены за один килограмм):

картофель – 25-35 грн;

лук – 20-25 грн;

помидоры – 60-90 грн;

свекла – 25 грн;

кабачки – 80-110 грн;

огурцы – 50-110 грн;

сладкий перец – 80-120 грн;

баклажаны – 100-120 грн;

капуста – 20-35 грн.

чеснок – 100-150 грн;

морковь – 25-30 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10 грн.

Фрукты (за один килограмм):

яблоки – 15-35 грн;

бананы – 45-70 грн;

грейпфруты -60-70 грн;

гранаты – 90-150 грн;

лимоны – 40-60 грн;

мандарины – 40-80 грн;

апельсины – 55-80 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

яйца (десяток) – 45-80 грн;

брынза – 160-220 грн;

творог – 80-100 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть – 250-270 грн;

телячья шея – 200-210 грн;

ребра – 140-150 грн.

антрекот – 190-200 грн.

Свинина:

задняя часть – 160-180 грн;

шея – 190-200 грн;

лопатка – 150-160 грн;

ребра – 170-180 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 100-210 грн;

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 140-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик – 70-100 грн;

караси – 60-90 грн;

лобан (он же морской пеленгас) – 80-120 грн;

судак – 180-240 грн;

карп – 90-130 грн.

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