Ціни на Привозі 8 грудня: де на ринку цінник дня (фоторепортаж)

Хто відповідає за сало?

Літня пара сперечається:

— От що ми тут робимо? Я ж казав, що не треба на Привоз їхати.

— Та тут дешевше все!..

— А тривога?

— А що, вона тільки на Привозі?..

Йдемо далі, чую звичне: «Пішли на дешеву доріжку».

Ще якийсь жартівник з цього приводу:

— То не дешева доріжка, а сирітська стежка!

Цей жарт теж «не пройшов».

Жінка питає в супутниці:

— Тривогу я чула, а що це сиплеться?

— Боже, сама не бачиш? Сніг пішов!

— Звідки сніг? Його ж не обіцяли!

— Тривогу нам теж не обіцяли… (На адресу «тварюк й…них» посипалися «солодкі» побажання»).

…У м’ясному корпусі — «цінник дня» привертає увагу покупців до «ну дуже м’якого сала». Хтось прочитав, подумав, видав:

— Треба ще додати «я відповідаю!»

У рибних рядах дізнались, що судак буває не просто свіжий, а «супер-свіжий».

Так, пожартували — хто як зміг. Тепер самий час дізнаватися, що сьогодні на Привозі з цінами.

Що по чому: ціна на Привозі

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):

картопля — 20-25 грн;

цибуля — 15-25 грн;

помідори — 25-110 грн;

буряк — 20-30 грн;

кабачки — 55-80 грн;

огірки — 70-90 грн;

солодкий перець — 30-80 грн;

баклажани — 35-70 грн;

капуста — 20-35 грн.

часник — 95-150 грн;

морква — 20-25 грн;

зелень у пучках «стартує» від 10-12 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

яблука — 15-30 грн;

слива — 20-50 грн;

груші — 20-75 грн;

виноград — 50-120 грн;

лимони — 30-60 грн;

мандарини — 35-80 грн;

апельсини — 60-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) — 50-85 грн;

бринза — 150-200 грн;

сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина:

задня частина — 220-240 грн;

теляча шия — 170-180 грн;

ребра — 120-140 грн.

антрекот — 170 грн;

Свинина:

задня частина — 170-190 грн;

шия — 210-230 грн;

лопатка — 150-170 грн;

ребра — 180-200 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 100-200 грн.

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 170-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

товстолобик — 60-90 грн;

карасі — 70-80 грн;

лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 100 грн;

судак — 180-250 грн.

Читайте також (та порівнюйте): Одеський Новий базар на початку зими: дешеві яйця, м’ясний рай і «хто де загубився»

Фото: Марія Котова