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Ціни на Привозі 8 грудня: де на ринку цінник дня (фоторепортаж)

Ціни на Привозі 8 грудня: де на ринку цінник дня (фоторепортаж)

Привоз у першій декаді грудня… Людей, як завжди, багато. Почула навіть таке: «Вони всі що, вже до новорічного столу продукти купляють?!». Жарт якось «не пройшов», бо залунала «чергова» повітряна тривога.

Хто відповідає за сало?

Літня пара сперечається:

— От що ми тут робимо? Я ж казав, що не треба на Привоз їхати.

— Та тут дешевше все!..

— А тривога?

— А що, вона тільки на Привозі?..

Йдемо далі, чую звичне: «Пішли на дешеву доріжку».

Привоз 8.12. Котова

Ще якийсь жартівник з цього приводу:

— То не дешева доріжка, а сирітська стежка!

Цей жарт  теж «не пройшов».

Жінка питає в супутниці:

— Тривогу я чула, а що це сиплеться?

— Боже, сама не бачиш? Сніг пішов!

— Звідки сніг? Його ж не обіцяли!

— Тривогу нам теж не обіцяли… (На адресу «тварюк й…них» посипалися «солодкі» побажання»).

…У м’ясному корпусі — «цінник дня» привертає увагу покупців до «ну дуже м’якого сала». Хтось прочитав, подумав, видав:

— Треба ще додати «я відповідаю!»

У рибних рядах дізнались, що судак буває не просто свіжий, а «супер-свіжий».

Привоз 8.12. Котова

Так, пожартували — хто як зміг. Тепер самий час дізнаватися, що сьогодні на Привозі з цінами.

Що по чому: ціна на Привозі

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • картопля — 20-25 грн;
  • цибуля — 15-25 грн;
  • помідори — 25-110 грн;
  • буряк — 20-30 грн;
  • кабачки — 55-80 грн;
  • огірки — 70-90 грн;
  • солодкий перець — 30-80 грн;
  • баклажани — 35-70 грн;
  • капуста — 20-35 грн.
  • часник — 95-150 грн;
  • морква — 20-25 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 10-12 грн;

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • яблука — 15-30 грн;
  • слива — 20-50 грн;
  • груші — 20-75 грн;
  • виноград — 50-120 грн;
  • лимони — 30-60 грн;
  • мандарини — 35-80 грн;
  • апельсини — 60-80.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • яйця (десяток) — 50-85 грн;
  • бринза — 150-200 грн;
  • сир — 80-100 грн;

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова

Яловичина-телятина: 

  • задня частина — 220-240 грн;
  • теляча шия — 170-180 грн;
  • ребра — 120-140 грн.
  • антрекот — 170 грн;

Свинина:

  • задня частина — 170-190 грн;
  • шия — 210-230 грн;
  • лопатка — 150-170 грн;
  • ребра — 180-200 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 100-200 грн.
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 170-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:

Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
Привоз 8.12. Котова
  • товстолобик — 60-90 грн;
  • карасі — 70-80 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 100 грн;
  • судак — 180-250 грн.

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Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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