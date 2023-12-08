Ціни на Привозі 8 грудня: де на ринку цінник дня (фоторепортаж)

Привоз у першій декаді грудня… Людей, як завжди, багато. Почула навіть таке: «Вони всі що, вже до новорічного столу продукти купляють?!». Жарт якось «не пройшов», бо залунала «чергова» повітряна тривога.
Хто відповідає за сало?
Літня пара сперечається:
— От що ми тут робимо? Я ж казав, що не треба на Привоз їхати.
— Та тут дешевше все!..
— А тривога?
— А що, вона тільки на Привозі?..
Йдемо далі, чую звичне: «Пішли на дешеву доріжку».
Ще якийсь жартівник з цього приводу:
— То не дешева доріжка, а сирітська стежка!
Цей жарт теж «не пройшов».
Жінка питає в супутниці:
— Тривогу я чула, а що це сиплеться?
— Боже, сама не бачиш? Сніг пішов!
— Звідки сніг? Його ж не обіцяли!
— Тривогу нам теж не обіцяли… (На адресу «тварюк й…них» посипалися «солодкі» побажання»).
…У м’ясному корпусі — «цінник дня» привертає увагу покупців до «ну дуже м’якого сала». Хтось прочитав, подумав, видав:
— Треба ще додати «я відповідаю!»
У рибних рядах дізнались, що судак буває не просто свіжий, а «супер-свіжий».
Так, пожартували — хто як зміг. Тепер самий час дізнаватися, що сьогодні на Привозі з цінами.
Що по чому: ціна на Привозі
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм):
- картопля — 20-25 грн;
- цибуля — 15-25 грн;
- помідори — 25-110 грн;
- буряк — 20-30 грн;
- кабачки — 55-80 грн;
- огірки — 70-90 грн;
- солодкий перець — 30-80 грн;
- баклажани — 35-70 грн;
- капуста — 20-35 грн.
- часник — 95-150 грн;
- морква — 20-25 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 10-12 грн;
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм):
- яблука — 15-30 грн;
- слива — 20-50 грн;
- груші — 20-75 грн;
- виноград — 50-120 грн;
- лимони — 30-60 грн;
- мандарини — 35-80 грн;
- апельсини — 60-80.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) — 50-85 грн;
- бринза — 150-200 грн;
- сир — 80-100 грн;
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина:
- задня частина — 220-240 грн;
- теляча шия — 170-180 грн;
- ребра — 120-140 грн.
- антрекот — 170 грн;
Свинина:
- задня частина — 170-190 грн;
- шия — 210-230 грн;
- лопатка — 150-170 грн;
- ребра — 180-200 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») — 100-200 грн.
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») — 170-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу:
- товстолобик — 60-90 грн;
- карасі — 70-80 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) — «у середньому» 100 грн;
- судак — 180-250 грн.
Читайте також (та порівнюйте): Одеський Новий базар на початку зими: дешеві яйця, м’ясний рай і «хто де загубився»
Фото: Марія Котова