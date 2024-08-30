Ціни на Привозі наприкінці літа: «Спочатку прогуляємось, потім – за продуктами»

Привоз наприкінці літа… Овочі-фрукти, риба-м’ясо, супутні товари (мається на увазі все інше)… А людей – як і завжди – ну дуже багато.
«Сьогодні хоч дихати можна»
– Слухай, сьогодні хоч дихати можна. Може, спочатку прогуляємось по ринку, а потім вже – за продуктами?
– Гуляти по Привозу?! Та ні, я цей натовп не витримаю. От придумала!..
– Отак завжди з тобою… Тебе на Привозі тільки їжа турбує?
– А що мене на Привозі може ще турбувати?
– Ну… Колорит, наприклад…
– Тобі все ще колориту бракує?..
***
– В цьому році щось все не так… Ти помітила, що кабачки дорожчі за сині?
– Все не так з кабачками та синіми? А все інше «так»?..
– Та я ж про овочі.
– А я – про наше життя…
– От за що люблю Привоз, так за те, що я на ньому про все забуваю.
– Про все взагалі?
– Та мабуть, взагалі.
Діалог почула продавчиня:
– А ви не забули мої персики купити? Вони так класно пам’ять поліпшують!!!
А що ж там з цінами?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 25-35 грн;
- цибуля – 25-30 грн;
- помідори – 20-60 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 30-40 грн;
- огірки – 40-70 грн;
- солодкий перець – 40-75 грн;
- баклажани – 25-35 грн;
- капуста – 30-40 грн;
- часник – 110-130 грн;
- морква – 25-35 грн;
- кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
- зелень у пучках – від 15-20 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 20-40 грн;
- груші – 30-50 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 70-100 грн;
- лимони – 50-80 грн;
- малина – 90-120 грн;
- персики – 35-75 грн;
- сливи – 20-40 грн;
- абрикоси – 45-80 грн;
- кавуни – 10-20 грн;
- дині – 25-40 грн;
- виноград – 40-90 грн.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 25-80 грн;
- бринза – 140-220 грн;
- сир – 70-100 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 200-220 грн;
- ребра – 120-150 грн;
- антрекот – 180-200 грн.
Свинина
- задня частина – 170-180 грн;
- шия – 200-230 грн;
- лопатка – 150-170 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 70-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 80-100 грн;
- карасі – 70-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
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