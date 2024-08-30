Новини Одеси та Одеської області

Ціни на Привозі наприкінці літа: «Спочатку прогуляємось, потім – за продуктами»

Ціни на Привозі наприкінці літа: «Спочатку прогуляємось, потім – за продуктами»

Привоз наприкінці літа… Овочі-фрукти, риба-м’ясо, супутні товари (мається на увазі все інше)… А людей – як і завжди – ну дуже багато.

«Сьогодні хоч дихати можна»

– Слухай, сьогодні хоч дихати можна. Може, спочатку прогуляємось по ринку, а потім вже – за продуктами?

– Гуляти по Привозу?! Та ні, я цей натовп не витримаю. От придумала!..

– Отак завжди з тобою… Тебе на Привозі тільки їжа турбує?

– А що мене на Привозі може ще турбувати?

– Ну… Колорит, наприклад…

– Тобі все ще колориту бракує?..

Прогулка по Привозу

***

– В цьому році щось все не так… Ти помітила, що кабачки дорожчі за сині?

– Все не так з кабачками та синіми? А все інше «так»?..

– Та я ж про овочі.

– А я – про наше життя…

– От за що люблю Привоз, так за те, що я на ньому про все забуваю.

– Про все взагалі?

– Та мабуть, взагалі.

Діалог почула продавчиня:

– А ви не забули мої персики купити? Вони так класно пам’ять поліпшують!!!

На Привозе в августа 2024

А що ж там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 25-35 грн;
  • цибуля – 25-30 грн;
  • помідори – 20-60 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 30-40 грн;
  • огірки – 40-70 грн;
  • солодкий перець – 40-75 грн;
  • баклажани – 25-35 грн;
  • капуста – 30-40 грн;
  • часник – 110-130 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;
  • зелень у пучках – від 15-20 грн.

Помидоры на Привозе

На Привозе: синие и перец

Торговля овощами на Привозе

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 20-40 грн;
  • груші – 30-50 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 70-100 грн;
  • лимони – 50-80 грн;
  • малина – 90-120 грн;
  • персики – 35-75 грн;
  • сливи – 20-40 грн;
  • абрикоси – 45-80 грн;
  • кавуни – 10-20 грн;
  • дині – 25-40 грн;
  • виноград – 40-90 грн.

Фрукты на Привозе

Арбузы на Привозе

Одесса, Привоз. Август 21024 года

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 25-80 грн;
  • бринза – 140-220 грн;
  • сир – 70-100 грн.

На Привозе: цены на яйца в конце августа

На Привозе: молочная продукция

Колбасы на Привозе

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 200-220 грн;
  • ребра – 120-150 грн;
  • антрекот – 180-200 грн.

Цены на мясо на Привозе в Одессе

Свинина

  • задня частина – 170-180 грн;
  • шия – 200-230 грн;
  • лопатка – 150-170 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 70-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Привоз: цены на рыбу

  • товстолобик – 80-100 грн;
  • карасі – 70-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: «Купуйте нашу красу!»: ціни на одеському Привозі 23 серпня.

Фото авторки

Avatar photo
Марія Котова ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk