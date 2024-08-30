Ціни на Привозі наприкінці літа: «Спочатку прогуляємось, потім – за продуктами»

«Сьогодні хоч дихати можна»

– Слухай, сьогодні хоч дихати можна. Може, спочатку прогуляємось по ринку, а потім вже – за продуктами?

– Гуляти по Привозу?! Та ні, я цей натовп не витримаю. От придумала!..

– Отак завжди з тобою… Тебе на Привозі тільки їжа турбує?

– А що мене на Привозі може ще турбувати?

– Ну… Колорит, наприклад…

– Тобі все ще колориту бракує?..

***

– В цьому році щось все не так… Ти помітила, що кабачки дорожчі за сині?

– Все не так з кабачками та синіми? А все інше «так»?..

– Та я ж про овочі.

– А я – про наше життя…

– От за що люблю Привоз, так за те, що я на ньому про все забуваю.

– Про все взагалі?

– Та мабуть, взагалі.

Діалог почула продавчиня:

– А ви не забули мої персики купити? Вони так класно пам’ять поліпшують!!!

А що ж там з цінами?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 25-35 грн;

цибуля – 25-30 грн;

помідори – 20-60 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 30-40 грн;

огірки – 40-70 грн;

солодкий перець – 40-75 грн;

баклажани – 25-35 грн;

капуста – 30-40 грн;

часник – 110-130 грн;

морква – 25-35 грн;

кукурудза (за один качан) – 10-15 грн;

зелень у пучках – від 15-20 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-40 грн;

груші – 30-50 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 70-100 грн;

лимони – 50-80 грн;

малина – 90-120 грн;

персики – 35-75 грн;

сливи – 20-40 грн;

абрикоси – 45-80 грн;

кавуни – 10-20 грн;

дині – 25-40 грн;

виноград – 40-90 грн.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 25-80 грн;

бринза – 140-220 грн;

сир – 70-100 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 200-220 грн;

ребра – 120-150 грн;

антрекот – 180-200 грн.

Свинина

задня частина – 170-180 грн;

шия – 200-230 грн;

лопатка – 150-170 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 70-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-280 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 80-100 грн;

карасі – 70-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-130 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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