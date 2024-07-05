Ціни на липневому Привозі: спочатку вода, потім все інше

Ціни на липневому Привозі: спочатку вода, потім все інше

Липневий Привоз…. Немилосердна спека, багатий вибір на будь-який смак. Все «молоде» стало звичним. Здається, ніхто вже не дивується, не питає «чи не зарано все з’явилось?». Що є? Є все!

Що робити у м’ясному корпусі?

– В таку спеку на Привоз прийшли… Мені вже нічого не хочеться, – каже літній чоловік.

– Тобі вночі їсти, як завжди, закортить. І що я тобі дам?

– Боже, мені спочатку зараз потрібна вода! А потім вже все інше.

– Вода?.. Так ми взяли з собою.

– Мені треба облитися, а не пити! Де тут кран?!..

На Привозе, июнь 2024

В м’ясо-молочному корпусі:

– Ти диви, скільки покупців! І як це люди в таке пекло м’ясо-сало споживають?

Продавець:

– Дуже добре споживають! А ви мені тут антирекламу не робіть!

– Так я просто не розумію…

– А я не розумію, навіщо ви до корпусу зайшли, якщо влітку м’ясо не споживаєте!

– Та подивитися…

– У нас тут не дивляться. Йдіть собі в кіно дивитися!.. Сало він не їсть. Вегетаріанець…

Останнє слово лунає як неабияка образа…

Сало на Привозе

Ну а що там з цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

  • картопля – 15-30 грн;
  • цибуля – 25-35 грн;
  • помідори – 30-100 грн;
  • буряк – 30-40 грн;
  • кабачки – 15-25 грн;
  • огірки – 25-60 грн;
  • солодкий перець – 60-100 грн;
  • баклажани – 50-80 грн;
  • капуста – 15-25 грн;
  • часник – 130-150 грн;
  • морква – 30-60 грн;
  • кукурудза (за один качан) – 20-25 грн;
  • зелень у пучках – від 10 грн.
кукуруза на Привозе
Овощи на Привозе
Одесский Привозе, овощи
Привоз: картофель, помидоры и другие овози
Привоз: синенькие

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

  • яблука – 20-35 грн;
  • банани – 50-70 грн;
  • грейпфрути – 60-80 грн;
  • гранати – 80-120 грн;
  • лимони – 35-60 грн;
  • апельсини – 50-70 грн;
  • черешня – 30-60 грн;
  • вишня – 30-60 грн;
  • аґрус – 50-60 грн;
  • малина – 90-100 грн;
  • персики – 40-90 грн;
  • сливи – 25-50;
  • абрикоси – 30-40 грн;
  • кавуни – 25-30;
  • дині – 50-90.
На Привозе: кукуруза, перец и другое
Арбузы и дыни на Привозе
Одесский Привоз, июль 2024
Привоз: овощной корпус
Одесский Привоз в июле

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 20-50 грн;
  • бринза – 150-250 грн;
  • сир – 70-120 грн.

Привоз: цены на яйца в июле

Привоз: молочная продукция

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

  • задня частина – 240-250 грн;
  • теляча шия – 210-220 грн;
  • ребра – 130-150 грн;
  • антрекот – 190-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 160-180 грн;
  • шия – 180-220 грн;
  • лопатка – 160-180 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;
  • сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

Рыбные ряды одесского Привоза июль 2024

  • товстолобик – 70-100 грн;
  • карасі – 60-90 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
  • судак – 170-240 грн;
  • короп – 50-120 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці червня: «молода вже не молода» та перші кавунчики.

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Марія Котова ПРОФІЛЬ
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