Ціни на липневому Привозі: спочатку вода, потім все інше

Липневий Привоз…. Немилосердна спека, багатий вибір на будь-який смак. Все «молоде» стало звичним. Здається, ніхто вже не дивується, не питає «чи не зарано все з’явилось?». Що є? Є все!
Що робити у м’ясному корпусі?
– В таку спеку на Привоз прийшли… Мені вже нічого не хочеться, – каже літній чоловік.
– Тобі вночі їсти, як завжди, закортить. І що я тобі дам?
– Боже, мені спочатку зараз потрібна вода! А потім вже все інше.
– Вода?.. Так ми взяли з собою.
– Мені треба облитися, а не пити! Де тут кран?!..
В м’ясо-молочному корпусі:
– Ти диви, скільки покупців! І як це люди в таке пекло м’ясо-сало споживають?
Продавець:
– Дуже добре споживають! А ви мені тут антирекламу не робіть!
– Так я просто не розумію…
– А я не розумію, навіщо ви до корпусу зайшли, якщо влітку м’ясо не споживаєте!
– Та подивитися…
– У нас тут не дивляться. Йдіть собі в кіно дивитися!.. Сало він не їсть. Вегетаріанець…
Останнє слово лунає як неабияка образа…
Ну а що там з цінами на Привозі?
Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)
- картопля – 15-30 грн;
- цибуля – 25-35 грн;
- помідори – 30-100 грн;
- буряк – 30-40 грн;
- кабачки – 15-25 грн;
- огірки – 25-60 грн;
- солодкий перець – 60-100 грн;
- баклажани – 50-80 грн;
- капуста – 15-25 грн;
- часник – 130-150 грн;
- морква – 30-60 грн;
- кукурудза (за один качан) – 20-25 грн;
- зелень у пучках – від 10 грн.
Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)
- яблука – 20-35 грн;
- банани – 50-70 грн;
- грейпфрути – 60-80 грн;
- гранати – 80-120 грн;
- лимони – 35-60 грн;
- апельсини – 50-70 грн;
- черешня – 30-60 грн;
- вишня – 30-60 грн;
- аґрус – 50-60 грн;
- малина – 90-100 грн;
- персики – 40-90 грн;
- сливи – 25-50;
- абрикоси – 30-40 грн;
- кавуни – 25-30;
- дині – 50-90.
Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 20-50 грн;
- бринза – 150-250 грн;
- сир – 70-120 грн.
Ціни на м’ясо на одеському Привозі
Яловичина-телятина
- задня частина – 240-250 грн;
- теляча шия – 210-220 грн;
- ребра – 130-150 грн;
- антрекот – 190-200 грн.
Свинина
- задня частина – 160-180 грн;
- шия – 180-220 грн;
- лопатка – 160-180 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;
- сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.
Ціни на рибу у рибних рядах Привозу
- товстолобик – 70-100 грн;
- карасі – 60-90 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;
- судак – 170-240 грн;
- короп – 50-120 грн.
Читайте також та порівнюйте: Ціни на Привозі наприкінці червня: «молода вже не молода» та перші кавунчики.
Фото авторки