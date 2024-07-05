Ціни на липневому Привозі: спочатку вода, потім все інше

Що робити у м’ясному корпусі?

– В таку спеку на Привоз прийшли… Мені вже нічого не хочеться, – каже літній чоловік.

– Тобі вночі їсти, як завжди, закортить. І що я тобі дам?

– Боже, мені спочатку зараз потрібна вода! А потім вже все інше.

– Вода?.. Так ми взяли з собою.

– Мені треба облитися, а не пити! Де тут кран?!..

В м’ясо-молочному корпусі:

– Ти диви, скільки покупців! І як це люди в таке пекло м’ясо-сало споживають?

Продавець:

– Дуже добре споживають! А ви мені тут антирекламу не робіть!

– Так я просто не розумію…

– А я не розумію, навіщо ви до корпусу зайшли, якщо влітку м’ясо не споживаєте!

– Та подивитися…

– У нас тут не дивляться. Йдіть собі в кіно дивитися!.. Сало він не їсть. Вегетаріанець…

Останнє слово лунає як неабияка образа…

Ну а що там з цінами на Привозі?

Овочі на одеському Привозі (ціни за один кілограм)

картопля – 15-30 грн;

цибуля – 25-35 грн;

помідори – 30-100 грн;

буряк – 30-40 грн;

кабачки – 15-25 грн;

огірки – 25-60 грн;

солодкий перець – 60-100 грн;

баклажани – 50-80 грн;

капуста – 15-25 грн;

часник – 130-150 грн;

морква – 30-60 грн;

кукурудза (за один качан) – 20-25 грн;

зелень у пучках – від 10 грн.

Ціни фруктів на одеському Привозі (за один кілограм)

яблука – 20-35 грн;

банани – 50-70 грн;

грейпфрути – 60-80 грн;

гранати – 80-120 грн;

лимони – 35-60 грн;

апельсини – 50-70 грн;

черешня – 30-60 грн;

вишня – 30-60 грн;

аґрус – 50-60 грн;

малина – 90-100 грн;

персики – 40-90 грн;

сливи – 25-50;

абрикоси – 30-40 грн;

кавуни – 25-30;

дині – 50-90.

Скільки на Привозі коштують яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 20-50 грн;

бринза – 150-250 грн;

сир – 70-120 грн.

Ціни на м’ясо на одеському Привозі

Яловичина-телятина

задня частина – 240-250 грн;

теляча шия – 210-220 грн;

ребра – 130-150 грн;

антрекот – 190-200 грн.

Свинина

задня частина – 160-180 грн;

шия – 180-220 грн;

лопатка – 160-180 грн;

ребра – 180-190 грн;

сало сире (від «тонкого» до «товстого») – 60-200 грн;

сало солоне (від «тонкого» до «товстого») – 150-250 грн.

Ціни на рибу у рибних рядах Привозу

товстолобик – 70-100 грн;

карасі – 60-90 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-110 грн;

судак – 170-240 грн;

короп – 50-120 грн.

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Фото авторки