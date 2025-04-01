Валентина, м. Одеса:

– Вважаю його особливим. Він просто на кожному кроці. Він і в трамваї, і в тролейбусі, і вдома. У нас немає такого, що хтось там згуморив, люди живуть цим. І це нас тримає. На зупинці чоловік вискочив з тролейбусу і каже: «Скажіть, будь ласка, де Дерибасівська?» – «А чого ви вийшли, вам ще 7 зупинок». – «Та як же так, я ж тільки що спитав, де Дерибасівська, а мені: бистро-бистро виходь». – «А ви сиділи чи стояли?»

Галина та Олег, м. Херсон:

– Звісно! Це ж Одеса! Я вважаю, це через те, що Одеса загалом таке місто – все пережило. І ось люди, щоб себе підтримувати, якось із гумором до всього ставляться, так легше жити.

Ольга, м. Херсон:

– Я до гумору ставлюся дуже позитивно. Вважаю, що гумор має бути завжди. Він піднімає настрій та подовжує життя.

Аня:

– Я вважаю, що ця атмосфера, одеська, – тільки в нас така. Сленг одеський є. Місто будували люди різних національностей, тож, можливо, вийшов якийсь такий вайб.

Світлана:

– Окремий жанр – не впевнена, але взагалі – особливий. Є в цьому щось особливе.

Тимофій:

– Загалом ні, чесно скажу. Може, є якийсь колорит в Одесі, жарти якісь, манера спілкування, але в цілому ні.

Олена:

– Звичайно – це окремий жанр. Ми тут усі зараз гумористи. Гумор потрібний. Якщо не сміятимешся, то буде дуже погано.

Дана:

– Одеський гумор в мені з дитинства. Я також думаю, що це суспільство, люди, просто наше життя. Ми живемо цим. Одеський гумор – це гарно.

Ліза, м. Донецьк:

– Я взагалі звикла до одеського гумору, а спочатку це забавляло дуже. Так, подобається.

Людмила Григорівна:

– Такого гумору, як у нас, у нашому місті, немає більше. Наші гумористи самі цікаві. Одесити люблять море, люблять позитивні емоції, тому виникає гумор, якщо хтось щось робить не так.

Ірина, Євгеній:

– Я вважаю, що є одеський гумор, але то не гумор, а, напевно, таке почуття всередині, що відчувається не в якихось жартах, а в самій манері розповіді. Ми на ньому говоримо. Ви сходіть на Привоз, там все почуєте. Гумор допомагає жити, з гумором дивитися на все, що відбувається, легше. Тому що інакше можна просто збожеволіти.