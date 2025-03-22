Чи можна встановити спільний лічильник на воду в багатоповерхівці?

Так, це можливо! Мешканці багатоквартирного будинку мають право встановити спільний лічильник води. Як співвласники будинку, ви можете разом вирішити це питання через ваше ОСББ.

За законом, ОСББ — це юридична особа, яку створюють власники квартир для спільного управління будинком та його майном. Якщо ваше ОСББ уклало договір з водопостачальною компанією, в цьому документі прописані всі ваші права та обов’язки.

Кожен власник квартири, як член ОСББ, користується послугами водопостачання згідно з умовами цього договору.

Як встановити спільний лічильник: покрокова інструкція

Процедура встановлення складається з таких кроків:

Отримання повідомлення. Водоканал повідомляє про намір встановити комерційний лічильник. Відповідь протягом двох місяців. У вас є 2 місяці, щоб вибрати один із варіантів:

Погодитись на умови водоканалу

Запропонувати свої умови встановлення лічильника

Повідомити про намір самостійно встановити лічильник

Прийняття колективного рішення. Співвласники будинку мають провести збори та оформити своє рішення протоколом. Отримання безкоштовної інформації. Водоканал зобов’язаний безкоштовно надати технічні дані для встановлення лічильника, а саме:

Тиск у мережі водопостачання

Місце та діаметр вводу мережі

Місце розташування лічильника

Встановлення лічильника. Після вашої згоди водоканал встановлює лічильник на узгоджених умовах.

Важливо розуміти, що в договорі з водоканалом мають бути чітко прописані умови користування спільним лічильником, тарифи та порядок розподілу оплати між квартирами.

Які обов’язки має водоканал?

Водопостачальна організація зобов’язана:

Надавати послуги водопостачання лише за наявності приладів обліку

Встановлювати лічильники відповідно до технічних стандартів

Розробляти та обґрунтовувати тарифи на свої послуги

Контролювати технічний стан обладнання

Обслуговувати та замінювати лічильники

Видавати дозволи на підключення до мереж водопостачання

Що робити, якщо виникли проблеми з водоканалом?

Якщо водопостачальна організація порушує ваші права, ви можете:

Звернутися до міської ради (якщо водоканал є комунальним підприємством)

Подати позов до місцевого суду

Пам’ятайте, що ви повинні оплачувати послуги водопостачання щомісяця, якщо інше не передбачено договором. Навіть якщо договір ще не укладено, але ви отримували послуги, їх потрібно оплатити.

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