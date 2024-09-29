Сьогодні в Україні згадують жертв Бабиного Яру: про це та інші події 29 вересня

День пам’яті трагедії в Бабиному Яру

29 вересня в Україні відзначають День пам’яті трагедії в Бабиному Яру, вшановуючи жертв масових розстрілів, здійснених нацистами під час Другої світової війни. Саме 29-30 вересня 1941 року в урочищі Бабин Яр було розстріляно близько 34 тисяч євреїв — мешканців Києва.

Ця трагедія стала символом “Голокосту від куль”, відображаючи нацистську політику масового знищення людей. Протягом окупації Києва в 1941–1943 роках у Бабиному Яру було вбито приблизно 100–150 тисяч осіб, серед яких були не лише євреї, але й роми, радянські військовополонені, підпільники та інші. Пам’ять про трагедію Бабиного Яру завжди залишалася живою.

Всесвітній день річок

Окрім цього, 29 вересня відзначають Всесвітній день річок, який щороку припадає на останню неділю вересня. Це свято було започатковане з метою підвищення обізнаності про важливість річок та необхідність їх збереження. Річки відіграють ключову роль у підтримці екосистем, забезпечуючи водою людей, тварин і рослини. Вони також є важливими для сільського господарства, промисловості та рекреації. Однак, річки стикаються з численними загрозами, такими як забруднення, надмірний водозабір, будівництво гребель та зміни клімату.

Всесвітній день серця

Також 29 вересня відзначають Всесвітній день серця, започаткований у 2000 році за ініціативи Всесвітньої федерації серця та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і ЮНЕСКО. До 2011 року цей день відзначався в останню неділю вересня, але згодом дата була закріплена за 29 вересня. Метою Всесвітнього дня серця є підвищення обізнаності про серцево-судинні захворювання, які є основною причиною смертності у світі. Щороку від серцево-судинних захворювань помирає понад 17 мільйонів людей. Багатьох із цих захворювань можна уникнути завдяки змінам у способі життя, таким як здорове харчування, регулярна фізична активність, відмова від тютюнопаління та зменшення споживання алкоголю.

Міжнародний день поширення інформації про продовольчі витрати і харчові відходи

29 вересня також святкують Міжнародний день поширення інформації про продовольчі витрати і харчові відходи, започаткований Генеральною Асамблеєю ООН у 2019 році з метою підвищення обізнаності про проблему харчових відходів та втрат. Щороку у світі викидається близько 1,3 мільярда тонн їжі, що становить третину всього виробленого харчування. Це не лише економічна проблема, але й екологічна, оскільки харчові відходи сприяють викидам парникових газів, використанню великої кількості води та земельних ресурсів.

Міжнародний день глухих

Також 29 вересня відзначають Міжнародний день глухих, започаткований у 1958 році на честь створення Всесвітньої федерації глухих у 1951 році. Метою цього дня є підвищення обізнаності про проблеми, з якими стикаються люди з порушеннями слуху, а також сприяння їх інтеграції в усі сфери життя суспільства. У цей день проводяться різноманітні заходи, спрямовані на підтримку прав глухих людей, популяризацію жестової мови та забезпечення рівного доступу до освіти, працевлаштування та послуг.

Всесвітній день сітківки

Окрім того, 29 вересня святкують Всесвітній день сітківки, який щороку припадає на останню неділю вересня. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість здоров’я сітківки та проблеми, з якими стикаються люди, що живуть із захворюваннями сітківки. Сітківка — це тонкий шар світлочутливої тканини на задній частині очного яблука, який приймає сфокусоване світло від кришталика та передає зображення через зоровий нерв до мозку. Пошкодження сітківки можуть призвести до серйозних проблем із зором, таких як макулярна дегенерація та пігментна дегенерація сітківки.

День отоларинголога

29 вересня також святкують День отоларинголога, професійне свято лікарів, які спеціалізуються на діагностиці та лікуванні захворювань вуха, горла та носа. Отоларингологія є важливою галуззю медицини, оскільки ці органи відіграють ключову роль у нашому здоров’ї та якості життя.

Всесвітній день мігрантів і біженців

29 вересня також відзначають Всесвітній день мігрантів і біженців. Це свято бере свій початок ще у 1914 році, коли Папа Пій X закликав молитися за італійських мігрантів, що вимушено покидали свою батьківщину в пошуках кращого життя за кордоном. З плином часу свято набуло більш глобального характеру, поширюючи своє значення на всіх людей, які були змушені покинути свої домівки через війни, переслідування чи економічні труднощі. Сьогодні цей день є символом визнання проблем, з якими стикаються мігранти та біженці, та закликом до солідарності з ними.

Хто народився 29 вересня

1518 року на світ з’явився Якопо Тінторетто, знаменитий італійський майстер живопису.

У 1547 році народився Мігель де Сервантес — видатний іспанський письменник, драматург і поет, відомий як автор роману «Дон Кіхот».

1571 року був народжений ще один італійський художник — Мікеланджело да Караваджо, який став знаменитим за свої новаторські картини.

1703 року у Франції з’явився на світ Франсуа Буше, художник та майстер гравюри, чий стиль став візитівкою рококо.

1758 року народився Гораціо Нельсон, один з найвідоміших британських військових діячів, флотоводець, який прославився своїми морськими перемогами.

Карл Людвіг Гардінг, відомий німецький астроном, який відкрив астероїд Юнона, народився у 1765 році.

1810 року з’явилася на світ Елізабет Гаскелл — англійська романістка, відома своїми творами про життя англійських міст і соціальні проблеми.

1845 року на українських теренах народився Іван Карпенко-Карий, видатний драматург, який зробив значний внесок у розвиток українського театру.

1864 року народився Мігель де Унамуно — іспанський філософ, письменник і громадський діяч.

1866 року на світ з’явився Михайло Грушевський, видатний український історик та політик, автор багатьох наукових праць.

1899 року Ласло Біро, журналіст та винахідник сучасної кулькової ручки, увійшов у світ.

1912 року народився італійський кінорежисер Мікеланджело Антоніоні, чий внесок у кінематографію став класичним.

У 1943 році народився Лех Валенса, польський політичний діяч, засновник «Солідарності», президент Польщі (1990–1995) і лауреат Нобелівської премії миру 1983 року.

1958 року український співак Анатолій Матвійчук побачив світ.

У 1976 році народився український футболіст Андрій Шевченко, який став володарем «Золотого м’яча» у 2004 році.

1989 року народився Євген Коноплянка, український футболіст, відомий своїми виступами за національну збірну.

1993 року на світ з’явився український гімнаст Олег Верняєв, один з найтитулованіших спортсменів у своїй дисципліні.

Історичні події 29 вересня