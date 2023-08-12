Українці в окупації: сумна історія маріупольця Андрія

З 24 лютого 2022 року багатьом українцям, на жаль, довелося пережити окупацію ворога, а дехто з наших співгромадян досі знаходиться під тимчасовою владою рф. «Одеське життя» спитало в Андрія з Маріуполя, як він залишав осадне місто, та як зараз там живуть його рідні. З міркувань безпеки Андрій попросив не публікувати його фото та прізвище, але дозволив розповісти свою історію. Ось його пряма мова.

«Маріуполь давно став прифронтовим містом»

Я не слідкував за новинами та не сприймав можливе повномасштабне вторгнення серйозно – навіть коли 24 лютого почув вибухи – бо Маріуполь давно став прифронтовим містом і ми час від часу чули «бахи».

Про те, що почалася війна, мені сказали вже на роботі. Я працював верстатником на великому машинобудівному підприємстві, і наше керівництво дозволило до кінця зміни залишитися у бомбосховищі заводу. Але я поїхав до дому на власній автівці й по дорозі розвіз колег.

«Бензин продавали по 1000 гривень за літр»

Незабаром почалися дуже великі проблеми із паливом та продуктами, але дехто на цьому нажився: я чув, що бензин продавали по 200-700-1000 гривень за літр. На початку березня декілька магазинів ще працювали, а потім закрилися. Я встиг скупитися, але декілька моїх друзів, я знаю, що голодували.

До війни я жив майже у центрі міста, але 25-26 лютого почало гриміти вже дуже близько, тому я вирішив їхати до мами на правий берег. Незабаром зв’язок зник, і я взагалі перестав розуміти, що коїться. 1 березня до нас приїхали сусіди: тільки від них ми дізналися, що у центрі відбувається пекло, а загиблі лежать просто неба.

«Гриміло кожні 10 хвилин»

На нашому правому березі Маріуполя все було не так жахливо, але гриміло кожні 10 хвилин. Пересуватися вулицями було дуже небезпечно. Перший тиждень я зовсім не виходив із дому. Час від часу ми ховалися у власному підвалі: просто інтуїтивно розуміли, коли летить у наш бік, а коли далі.

Одного дня снаряд прилетів до сусідів. В будівлі жила родина із дітьми, але вони встигли сховатися у підвал. Через годину після прильоту приїхали їхні родичі та самостійно витягли людей з-під завалів.

Коли я виходив на вулицю й бачив хоча б одну людину, це вже була радість. На початку березня, коли я вже не надіявся побачити знайомих, до мене приїхав друг. Це було, як побачити матір після довгої розлуки.

«Той ранок здавався як з потойбіччя»

Пам’ятаю, як 7 березня зранку я вийшов у двір і почув дуже дивну тишу. Зазвичай наше місто було дуже галасливим, а той ранок здавався як з потойбіччя. Я не чув навіть птахів. На годиннику було десь біля п’ятої: тільки починало світати, ніяких ліхтарів. У повітрі дуже повільно планувала снігова пороша та відчувався запах пороху. Така тиша трималася весь день, і нічого її не порушувало.

Можливо, я трохи дивакуватий, але якось я не відчував відчаю через втрату колишнього життя, тільки страх нових обстрілів…

«Драмтеатр мав для мене особливе значення»

Авіаудар по Драмтеатру стався 16 березня, але через відсутність зв’язку я про це дізнався вже тільки в евакуації. А мій друг бачив це на власні очі – тоді він пішки йшов до центру.

Для мене Драмтеатр мав особливе значення: я з дитинства ходив туди на вистави, потім сам почав там виступати, мав друзів-акторів та знімав концерти як оператор. Для мене це було місце творчості, але зараз, якщо щось від нього й залишилося, то якась одна стіна…

«Почався обстріл блокпоста, але нас це врятувало»

Ми виїхали з Маріуполя 21 березня – через тиждень після того, як у нас зник зв’язок. Ми просто побачили колону людей біля нашого дому й приєдналися до неї.

При виїзді з міста окупанти зробили три блокпости. У черзі на перший блокпост я допоміг автівці, що їхала поруч, – тягнув її на буксирі. Але потім рашисти виявили, що у тому авто знаходилися переодягнені бійці ЗСУ. Хлопців почали роздягати та шукати татуювання, а в мене спитали, кого я везу. Я відповів: «Сусідів». Звісно, мені не повірили та вже хотіли наставити на мене рушницю. Це було дуже страшно.

У цей момент почався обстріл блокпоста, але, як не дивно, нас це врятувало. Через вибухи нас швидко відпустили, бо треба було ховатися.

Поки ми їхали у бік Запоріжжя, нам довелося пройти ще блокпостів 20. На одному з них окупанти подивилися мій паспорт, прочитали, що мене звуть «Андрій» та заявили, що українці «спотворюють імена».

«Окупанти матюками пояснили, як треба «кохати батьківщину»

Один із моїх знайомих виїжджав у травні 2022, коли Маріуполь вже був у повній окупації. Поки він стояв і чекали на автобус, до зупинки під’їхали рашисти, забрали всіх, хто мав виїхати з міста, та відправили на примусові роботи – прибирати місцеву «міліцію».

Ніхто нікого не бив, але людям матюками пояснили, як треба «кохати батьківщину». Пузатий військовий, мабуть, один із «керівників», розповідав, який він «патріот»: казав, що працював в органах, але 2014 року взяв у руки автомат і пішов «захищати батьківщину». Мій знайомий не став цікавився, якій державі «патріот» давав присягу…

На щастя, потім людей відпустили.

«У мого тата, на жаль, проросійські погляди»

У Маріуполі в мене залишилися рідні. Більшість з них не хоче жити в окупації, але це вимушений крок. Вони живуть і мовчать.

Людей, які мають проросійський настрій у місті, на мою думку, дуже мало – серед моїх знайомих всього 2-3 людини. Проте у мого тата, на жаль, теж проросійські погляди. Ми продовжуємо спілкуватися, але дуже мало й на цю тему не розмовляємо. Мабуть, ми обидва боїмося говорити про це. Спочатку він ще питав: «Коли приїдеш?», але зараз вже розуміє, що це неможливо.

«З квартир викрали все, що уціліло: стільці, вимикачі, лампочки»

Будинок біля центру, у якому я жив, розбомбили – там немає перших чотирьох під’їздів. Але ще три – окупанти залишили, бо дехто повернувся назад і відселяти жильців нікуди. Люди живуть у напівзруйнованої будівлі. З квартир, які досі пусті, викрили все, що уціліло: стільці, вимикачі, лампочки – всього цього вже немає.

«У Маріуполі з’явилися ґвалтівники»

Моя сестра каже, що у місті залишилися переважно алкоголіки. На початку окупації дуже підскочила злочинність, з’явилися ґвалтівники. Після того, як одну дівчину вбили біля кінотеатру, сестра не виходила на вулицю увечері – боялася.

Коли рашисти захопили місто, то деякий час ще роздавали гуманітарку, але зараз її вже немає. Тепер там все, звісно, у рублях: продукти рази в півтори дорожче, аніж у нас, проте російський бензин дуже дешевий.

Деякі пенсіонери там вже зробили російську пенсію, але продовжують якось отримувати й українську.

«Я перестав розмовляти російською»

Після евакуації я перестав розмовляти російською. Колись я почув фразу: «Там, де розмовляють російською, туди може прийти руський мир».

Зараз мені цікаво розмовляти українською, але з татом я раніше цього не робив. Проте навіть із ним заговорив солов’їною декілька днів тому, і він не зробив ніяких зауважень.

«Мої довоєнні фото – спогади всього, що було у місті»

Коли я тільки приїхав до Одеси, я трохи волонтерів, а зараз я працюю на підприємстві, яке робить оптичні прилади для військових.

За фахом я верстатник, але ще в Маріуполі, до війни, я багато займався відео та фотографією. Зараз мої довоєнні фото є спогадами всього, що було у місті. Хочеться якось повернути це, але… повертатися до окупованого Маріуполя мені зовсім не хочеться.

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