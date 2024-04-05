Чем волонтеры из Шотландии угощали тарутинских волонтеров

Такая возможность пообщаться выпала благодаря посещению интернациональной группы волонтеров из Америки, Шотландии, Ирландии и других стран, приехавших в Буджакский край с гуманитарной миссией. Они готовили на собственном фуд-корте бесплатную пиццу для всех жителей и раздавали вкусные напитки и сувениры из своих стран.

Волонтеры посетили Татарбунары, села Желтый Яр и Тузлы Белгород-Днестровского района. Однако свое благотворительное турне начали с поселка Тарутино. Местные жители тепло встретили гостей, с удовольствием угощались свежеприготовленной пиццей и сами делали подарки на память новым друзьям. Прекрасные женщины из недавно открытого волонтерского центра «Единство» подарили им коврики и подушки, которые делают своими руками и отправляют воинам на фронт.

— Несмотря на наш плохой английский, мы прекрасно поладили благодаря общей цели — поддержке Украины и приближению мира! — поделилась одна из участниц «Единства».

Так, языковое многоголосие Тарутино на один день дополнилось английским и шотландским звучанием. Как в настоящей Европе. Дальше — больше.