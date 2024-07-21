Куди звертатися, щоб пройти лікування за кордоном?

На сьогоднішній день, понад 5000 жителів України пройшли лікування та реабілітацію за кордоном, повідомляє МОЗ. Це, перш за все, пацієнти з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування, і онкохворі. Лікують наших громадян у більш ніж 30 країнах світу, але найбільше поранених прийняли у Німеччині, Польщі та Норвегії.
Хто направить на лікування за кордон?
На лікування за кордон пацієнтів направляє сімейний лікар, який заповнює форму №027/о «Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого». Далі МОЗ перевіряє дані та евакуює громадян за кордон.
Як потрапити за кордон на лікування?
Наразі доступними є три маршрути медичної евакуації:
- через обласний департамент охорони здоров’я;
- після подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі «Громадянам»;
- для військовослужбовців – через командування Медичних сил України.
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