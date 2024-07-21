Куди звертатися, щоб пройти лікування за кордоном?

Літній парад шлунково-кишкових інфекцій розпочинається! 25 пацієнтів з гострими кишковими інфекціями, з них 15 — маленькі діти. Саме стільки пацієнтів напередодні прийняла інфекційна лікарня, коли я прийшла на зустріч с директоркою Світланою Лаврюковою. Але чому так? У спеку люди почуваються не дуже, а от бактерії — чудово. Вони стрімко розмножуються і створюють нам багато проблем. Тому сезон пацієнтів інфекційної лікарні можна вважати урочисто відкритим! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Які медпослуги безкоштовні, а за які доведеться заплатити? «Одеське життя» вже не раз розповідала про те, які послуги у медустановах є безкоштовними, причому не лише у державних, а й у приватних. Проте не всі послуги компенсуються державою.

Нещодавно Кабмін своєю постановою №781 від 5 липня 2024 року (набуде чинності 1 січня 2025 року) визначив перелік платних послуг. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Чому болить в області серця: основні симптоми та лікування кардіалгії Багато хто звик при появі дискомфорту в серці класти під язик таблетку нітрогліцерину або корвалменту і чекати ефекту. Тим часом больові відчуття в лівій половині грудної клітки можуть бути викликані не лише «серцевими» причинами. Чому вони виникають і як з ними боротися, розповіла терапевтка Вікторія Кокошко. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ