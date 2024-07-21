Куди звертатися, щоб пройти лікування за кордоном?

Куди звертатися, щоб пройти лікування за кордоном?

На сьогоднішній день, понад 5000 жителів України пройшли лікування та реабілітацію за кордоном, повідомляє МОЗ. Це, перш за все, пацієнти з мінно-вибуховими травмами, ті, хто потребує протезування, і онкохворі. Лікують наших громадян у більш ніж 30 країнах світу, але найбільше поранених прийняли у Німеччині, Польщі та Норвегії.

Хто направить на лікування за кордон?

На лікування за кордон пацієнтів направляє сімейний лікар, який заповнює форму №027/о «Виписка з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого». Далі МОЗ перевіряє дані та евакуює громадян за кордон.

Як потрапити за кордон на лікування?

Наразі доступними є три маршрути медичної евакуації:

  • через обласний департамент охорони здоров’я;
  • після подання особистої заявки через сайт МОЗ у розділі «Громадянам»;
  • для військовослужбовців – через командування Медичних сил України.

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