Чи потрібні розвантажувальні дні після свят: поради експертів

Порада нутриціолога: «Не обов’язково розвантажуватися тільки гречкою та курячою грудкою»

Постійний експерт «Одеського життя», нутриціолог та консультант з харчування Наталія Ходєєва застерігає нас від дієт, які так часто рекомендують дотримуватися «експертів» в інтернеті. Найпоширеніший метод розвантажувального дня «на гречці та курячій грудці» підходить не кожному організму:

— Під час новорічних свят ми перевищуємо звичні обсяги їди. Мало того, у святкових стравах використовуємо безліч додаткових інгредієнтів, які заважають засвоєнню їжі. Наприклад, солодкі напої та соуси. А це все навантажує роботу органів травлення. Тому, щоб дати «відпочити» нашому шлунково-кишковому тракту після рясних прийомів їжі, я рекомендую зробити розвантаження. Не обов’язково розвантажуватись тільки гречкою та курячою грудкою. Є багато видів розвантаження, кожному організму потрібно підбирати його індивідуально. Вид розвантаження залежить від віку, можливостей організму та кількості днів застосування. Запам’ятайте, що немає однієї схеми дієтичного меню всім людей.

До речі, при вживанні спиртних напоїв корисним є вживання солінь. Алкоголь виводить рідину з організму разом з мінеральними солями, а консервовані овочі допомагають відновити цей баланс.

Загальні рекомендації щодо розвантаження ШКТ для всіх:

зменшити свої порції;

приймати більше свіжої зелені та фруктів;

дотримуватися режиму харчування, харчуватися часто, але маленькими порціями;

вибирати продукти з огляду на особливості свого організму;

не забувати регулярно пити воду.

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Думка гастроентеролога: «Не заважайте продукти і не забувайте приймати ферменти»

Гастроентеролог та лікар-терапевт вищої категорії Діана Кірсанова попереджає, що через рясний прийом їжі у свята страждає наша шлунково-кишкова система, і про це краще пам’ятати ще до застілля, інакше виникають відчутні негативні наслідки.

— Коли ми переїдаємо або їмо не зовсім звичні продукти, організму важче все це розщепити й переварити (звичайний час організм звик виробляти певну кількість ферментів, необхідних для перетравлення). У результаті шлунок, підшлункова, печінка та жовчний міхур реагують не так, як завжди. Це проявляється у почутті тяжкості, набряклості, здуття, печії, нудоті, а іноді виникають сильні болі в епігастрії та навколопупковій зоні.

Що з цим робити? Не переїдати, а якщо бути точніше — не заважати продукти, робити перерви перед їдою та допомагати собі ферментами. Після святкових днів гастроентеролог Діана Кірсанова радить робити розвантажувальні дні.

— Просто додайте більше клітковини в їжу та зменште калорійність продуктів на 30% від звичайного. Так ви відшкодуєте те, що «переїли». Якщо говорити саме про детоксикацію (очищення організму від токсинів), що є незамінним для печінки після свят, то заберіть усі важкі продукти з раціону (жирні, смажені, солоні) і їжте більше овочів та зелені, – розповіла лікар.