Афіша Одеси на 16-18 січня 2024 року: виставка, поетичні читання, розмовні клуби

Афіша подій цього тижня немов пазл, в якому цікавий та важливий кожний фрагмент, тут немає повторів та неважливих деталей. Зверніть увагу, що після різдвяно-новорічних канікул знову повернулися до роботи American House Odesa де працює розмовний англійський клуб та відбуваються зустрічі українського розмовного клубу.
Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 січня, 13:30
Що: Стусівські читання
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 16 січня, 15:00
Що: Зустріч психоклубу з Поліною Березюк
Де: Преображенська, 11, «Гілель»
Коли: 16 січня, 19:00
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Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1а, читальна зала ОННБ
Коли: 17 січня, 11:00
Що: Лекція Олександра Галяса “Українські діячі Одеського комерційного училища”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 17 січня, 14:00
Що: American English Club/Martin Luther King Jr. and the Civil Rights movement
Де: Online
Коли: 17 січня, 17:00
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Що: Відкриття виставки Інтуїція – скарб жіночої душі
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 18 січня, 16:00
Що: Вільна розмова “Складаємо гороскоп”
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 18 січня, 18:30
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