Афіша Одеси на 16-18 січня 2024 року: виставка, поетичні читання, розмовні клуби

Афіша Одеси: топ-5 подій вихідних 13 – 14 січня Починаємо рік з добрих традицій, бо в цьому і є наша сила та незламність! А добрі традиції – це проводити вихідні на виставах, виставках, лекціях та концертах. Саме концертів буде надзвичайно багато цими вихідними, тож ми відібрали пґятірку найцікавіших. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша Одеси на 12-15 січня: безкоштовні концерти, виставки та презентації Афіша цих вихідних охопить і понеділок. Адже ми не можемо пропустити відкриття виставки сучасної скульптури. Цими днями взагалі, буде багато подій присвячених сучасному мистецтву: виставки фотографів, відеоарту, презентація книги Марини Гримич. Не пропустіть їх, адже це гарна можливість для розширення уяви про сучасне мистецтво та митців України. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Афіша на 5-7 січня: топ-5 культурних подій Одеси на вихідні Вітаємо вас з першими вихідними 2024 року! Не засмучуйтесь, якщо ви не встигли відзначити Новий рік, як це ви робили раніше. Цими днями ви зможете трошки продовжити новорічного настрою і відвідати льодове шоу, концерт сучасного органного шоу або сходити на виставу. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ