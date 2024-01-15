Новини Одеси та Одеської області

Афіша Одеси на 16-18 січня 2024 року: виставка, поетичні читання, розмовні клуби

Афіша Одеси на 16-18 січня 2024 року: виставка, поетичні читання, розмовні клуби

Афіша подій цього тижня немов пазл, в якому цікавий та важливий кожний фрагмент, тут немає повторів та неважливих деталей. Зверніть увагу, що після різдвяно-новорічних канікул знову повернулися до роботи American House Odesa де працює розмовний англійський клуб та відбуваються зустрічі українського розмовного клубу. 

Що: Український розмовний клуб
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 16 січня, 13:30

розмовний клуб

Що: Стусівські читання
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 16 січня, 15:00

стусівські читання

Що: Зустріч психоклубу з Поліною Березюк
Де: Преображенська, 11, «Гілель»
Коли: 16 січня, 19:00
Реєстрація за посиланням

психоклуб

Що: Мовно літературна вітальня “Дивослово”
Де: Філатова, 1а, читальна зала ОННБ
Коли: 17 січня, 11:00

дивослово

Що: Лекція Олександра Галяса “Українські діячі Одеського комерційного училища”
Де: Троїцька, 49/51, б-ка Грушевського
Коли: 17 січня, 14:00

лекція

Що: American English Club/Martin Luther King Jr. and the Civil Rights movement
Де: Online
Коли: 17 січня, 17:00
Реєстрація за посиланням

англійський розмовний клуб

Що: Відкриття виставки Інтуїція – скарб жіночої душі
Де: Преображенська, 35, Б-ка Багрицького
Коли: 18 січня, 16:00

виставка

Що: Вільна розмова “Складаємо гороскоп”
Де: Грецька, 1-а, American House
Коли: 18 січня, 18:30
Реєстрація за посиланням

розмовний клуб

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Avatar photo
Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати