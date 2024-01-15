Нужны ли разгрузочные дни после праздников: советы экспертов

Совет нутрициолога: «Не обязательно разгружаться только гречкой и куриной грудкой»

Постоянный эксперт «Одесской жизни», нутрициолог и консультант по питанию Наталья Ходеева предостерегает нас от диет, которые так часто рекомендуют соблюдать «эксперты» в интернете. Самый распространенный метод разгрузочного дня «на гречке и куриной грудке» подходит не каждому организму:

— Во время новогодних праздников мы превышаем привычные объемы приема пищи. Мало того, в праздничных блюдах используем огромное количество дополнительных ингредиентов, которые мешают усвоению пищи. Например, сладкие напитки и соусы. А это все нагружает работу органов пищеварения. Поэтому, чтобы дать «отдохнуть» нашему желудочно-кишечному тракту после обильных приемов пищи, я рекомендую сделать разгрузку. Не обязательно разгружаться только гречкой и куриной грудкой. Есть много видов разгрузки, каждому организму нужно подбирать ее индивидуально. Вид разгрузки зависит от возраста, возможностей организма и количества дней применения. Запомните, не существует одной схемы диетического меню для всех людей.

Кстати, при приеме спиртных напитков полезно употребление солений. Алкоголь выводит жидкость из организма вместе с минеральными солями, а консервированные овощи помогают восстановить этот баланс.

Общие рекомендации разгрузки ЖКТ для всех:

уменьшить свои порции;

принимать больше свежей зелени и фруктов;

соблюдать режим питания, питаться часто, но маленькими порциями;

выбирать продукты, учитывая особенности своего организма;

не забывать регулярно пить воду.

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Мнение гастроэнтеролога: «Не мешайте продукты и не забывайте принимать ферменты»

Гастроэнтеролог и врач-терапевт высшей категории Диана Кирсанова предупреждает, что из-за обильного приема пищи в праздники страдает наша желудочно-кишечная система, и об этом лучше помнить еще до застолья, иначе возникают ощутимые негативные последствия.

— Когда мы переедаем или едим не совсем привычные продукты, организму труднее все это расщепить и переварить (в обычное время организм привык вырабатывать определенное количество ферментов необходимых для переваривания). В итоге желудок, поджелудочная, печень и желчный пузырь реагируют не так, как обычно. Это проявляется в чувстве тяжести, отечности, вздутии, изжоге, тошноте, а иногда возникают сильные боли в эпигастрии и околопупочной зоне.

Что с этим делать? Не переедать, а если быть точнее — не мешать продукты, делать перерывы перед приемом пищи и помогать себе ферментами. После праздничных дней гастроэнтеролог Диана Кирсанова советует делать разгрузочные дни.

— Просто добавьте больше клетчатки в пищу и уменьшите калорийность продуктов на 30% от обычного. Так вы возместите то, что «переели». Если говорить именно о детоксе (очищение организма от токсинов), что является незаменимым для печени после праздников, то уберите все тяжелые продукты из рациона (жирные, жареные, соленые) и ешьте больше овощей и зелени, — рассказала врач.