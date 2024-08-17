Можно ли оформить завещание в больнице?

Если лицо, составившее завещание, находится в больнице, госпитале, доме престарелых и лиц с инвалидностью, его завещание может быть удостоверено главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этого заведения.
По словам юристов, завещание человека, который находится на лечении в больнице или госпитале или проживает в доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, может быть удостоверено:
- главным врачом;
- его заместителем по медицинской части;
- дежурным врачом этой больницы;
- начальником госпиталя;
- директором или главным врачом дома-интерната.
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Для удостоверения такого завещания обязательно присутствие не менее двух свидетелей.
Перед составлением завещания должностные лица должны установить личность пациента и выяснить, является ли он дееспособным (осознает ли он свои действия), а затем обязаны передать один экземпляр завещания в государственный нотариальный архив по месту жительства завещателя.
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