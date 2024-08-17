Можно ли оформить завещание в больнице?

По словам юристов, завещание человека, который находится на лечении в больнице или госпитале или проживает в доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, может быть удостоверено:

главным врачом;

его заместителем по медицинской части;

дежурным врачом этой больницы;

начальником госпиталя;

директором или главным врачом дома-интерната.

Для удостоверения такого завещания обязательно присутствие не менее двух свидетелей.

Перед составлением завещания должностные лица должны установить личность пациента и выяснить, является ли он дееспособным (осознает ли он свои действия), а затем обязаны передать один экземпляр завещания в государственный нотариальный архив по месту жительства завещателя.

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