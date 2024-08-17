Новости Одессы и Одесской области

Можно ли оформить завещание в больнице?

Можно ли оформить завещание в больнице?

Если лицо, составившее завещание, находится в больнице, госпитале, доме престарелых и лиц с инвалидностью, его завещание может быть удостоверено главным врачом, его заместителем по медицинской части или дежурным врачом этого заведения.

По словам юристов, завещание человека, который находится на лечении в больнице или госпитале или проживает в доме-интернате для пожилых людей и лиц с инвалидностью, может быть удостоверено:

  • главным врачом;
  • его заместителем по медицинской части;
  • дежурным врачом этой больницы;
  • начальником госпиталя;
  • директором или главным врачом дома-интерната.

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Для удостоверения такого завещания обязательно присутствие не менее двух свидетелей.

Перед составлением завещания должностные лица должны установить личность пациента и выяснить, является ли он дееспособным (осознает ли он свои действия), а затем обязаны передать один экземпляр завещания в государственный нотариальный архив по месту жительства завещателя.

Если у вас есть вопросы по этому поводу, звоните в систему бесплатной правовой помощи по телефону: 0800-213-103 в будни с 8.00 до 18.00, звонки в пределах Украины бесплатные.

Ранее мы рассказывали, обязан ли семейный врач выезжать на дом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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