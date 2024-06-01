Медичні сервіси в інтернеті, які полегшать життя пацієнтам

Розповідаємо вам про найпоширеніші медичні сервіси в Україні, які дають змогу отримати послуги якісно, вчасно та без черги. Наприклад, онлайн-консультацію лікаря, електронний рецепт пацієнта або запис до фахівця, не відвідуючи медустанови. Усі сервіси працюють за підтримки Міністерства охорони здоров’я України.
Helsi
Медична інформаційна система Helsi створена для пацієнтів, лікарів, державних і приватних медичних закладів. Пацієнту дає можливість:
- знайти лікарів, клініки та ліки онлайн;
- отримати консультацію лікаря;
- укласти декларацію із сімейним лікарем;
- записатися на прийом;
- доступу до електронної медкарти;
- побачити результати аналізів і діагностики;
- дізнатися про вакцинацію та щеплення.
Посилання на сервіс: helsi.me
Doc.ua
Медичний онлайн-хаб спрощує доступ до всіх медичних послуг:
- термінова онлайн-консультація;
- запис на прийом до лікаря в поліклініку або лікарню;
- інформування про роботу лабораторій та вартість їхніх послуг;
- пошук, бронювання та доставка ліків в аптеках з актуальними цінами;
- видача електронного рецепта після консультації;
- інформування про знижки та акції в приватних медустановах.
Посилання на сервіс: doc.ua
Health24
Медичний портал для пацієнтів і лікарів має зручний у використанні інтерфейс:
- особистий кабінет пацієнта;
- систему швидкого пошуку лікарів;
- зручний підбір клінік;
- онлайн запис на прийом до лікаря;
- доступ до електронної медичної картки та до направлень лікаря.
Посилання на сервіс: h24.ua/city
Медікіт
Медична комунікаційна платформа надає можливість вільного спілкування з лікарями через чат, аудіо- або відеозв’язок. Як проходить онлайн-консультація:
- ви коротко описуєте симптоми;
- через час до вас підключається лікар, який компетентний у вашому питанні;
- ви спілкуєтеся, отримуєте план лікування, рецепт на ліки або направлення на обстеження;
- лікар буде на зв’язку навіть після разової консультації.
Посилання на сервіс: medikit.ua
Doctor Eleks Physician
Сервіс і мобільний додаток працюють як особистий кабінет пацієнта. Має доступ до:
- облікових даних;
- медичних документів;
- історії візитів до медустанови;
- отриманих послуг.
Посилання на сервіс: doctor.eleks.com
Будьте уважні!
На деяких сервісах разові онлайн-консультації з лікарем можуть бути безкоштовними, а на інших можуть стягувати плату за послугу.
Для нас готуються нововведення
У 2024 році Національна служба здоров’я України (НСЗУ) планує запустити єдиний електронний кабінет пацієнта. У ньому громадяни зможуть знайти інформацію про укладені декларації із сімейним лікарем. У разі потреби в електронному кабінеті можна виправити свої дані або розірвати декларацію.
Як зареєструватися на медичному сервісі?
Реєстрація на всіх електронних сервісах проходить за єдиною системою:
- натисніть кнопку «Реєстрація»;
- вкажіть свій мобільний номер телефону і натисніть «Продовжити»;
- вам на телефон (зазвичай месенджер «Вайбер») прийде повідомлення з кодом авторизації — введіть його в полі, яке з’явилося на екрані;
- погодьтеся з умовами сервісу та підтвердіть реєстрацію.
Тепер ви можете користуватися медичним сервісом. Ваші особисті дані зберігатимуться в розділі «Мій кабінет».