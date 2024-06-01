Медичні сервіси в інтернеті, які полегшать життя пацієнтам

Helsi

Медична інформаційна система Helsi створена для пацієнтів, лікарів, державних і приватних медичних закладів. Пацієнту дає можливість:

знайти лікарів, клініки та ліки онлайн;

отримати консультацію лікаря;

укласти декларацію із сімейним лікарем;

записатися на прийом;

доступу до електронної медкарти;

побачити результати аналізів і діагностики;

дізнатися про вакцинацію та щеплення.

Посилання на сервіс: helsi.me

Doc.ua

Медичний онлайн-хаб спрощує доступ до всіх медичних послуг:

термінова онлайн-консультація;

запис на прийом до лікаря в поліклініку або лікарню;

інформування про роботу лабораторій та вартість їхніх послуг;

пошук, бронювання та доставка ліків в аптеках з актуальними цінами;

видача електронного рецепта після консультації;

інформування про знижки та акції в приватних медустановах.

Посилання на сервіс: doc.ua

Health24

Медичний портал для пацієнтів і лікарів має зручний у використанні інтерфейс:

особистий кабінет пацієнта;

систему швидкого пошуку лікарів;

зручний підбір клінік;

онлайн запис на прийом до лікаря;

доступ до електронної медичної картки та до направлень лікаря.

Посилання на сервіс: h24.ua/city

Медікіт

Медична комунікаційна платформа надає можливість вільного спілкування з лікарями через чат, аудіо- або відеозв’язок. Як проходить онлайн-консультація:

ви коротко описуєте симптоми;

через час до вас підключається лікар, який компетентний у вашому питанні;

ви спілкуєтеся, отримуєте план лікування, рецепт на ліки або направлення на обстеження;

лікар буде на зв’язку навіть після разової консультації.

Посилання на сервіс: medikit.ua

Doctor Eleks Physician

Сервіс і мобільний додаток працюють як особистий кабінет пацієнта. Має доступ до:

облікових даних;

медичних документів;

історії візитів до медустанови;

отриманих послуг.

Посилання на сервіс: doctor.eleks.com

Будьте уважні!

На деяких сервісах разові онлайн-консультації з лікарем можуть бути безкоштовними, а на інших можуть стягувати плату за послугу.

Для нас готуються нововведення

У 2024 році Національна служба здоров’я України (НСЗУ) планує запустити єдиний електронний кабінет пацієнта. У ньому громадяни зможуть знайти інформацію про укладені декларації із сімейним лікарем. У разі потреби в електронному кабінеті можна виправити свої дані або розірвати декларацію.

Як зареєструватися на медичному сервісі?

Реєстрація на всіх електронних сервісах проходить за єдиною системою:

натисніть кнопку «Реєстрація»;

вкажіть свій мобільний номер телефону і натисніть «Продовжити»;

вам на телефон (зазвичай месенджер «Вайбер») прийде повідомлення з кодом авторизації — введіть його в полі, яке з’явилося на екрані;

погодьтеся з умовами сервісу та підтвердіть реєстрацію.

Тепер ви можете користуватися медичним сервісом. Ваші особисті дані зберігатимуться в розділі «Мій кабінет».