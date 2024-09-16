Будинки покинули, а калину — забрали: історія одного вимушеного переселення

— З давніх-давен в Україні ягоди калини символізували мужність людей, які пролили кров за Батьківщину у боротьбі з ворогами, — розповіла завідувачка методичного відділу центру Ольга Бабіна. — Калина — це і символ рідної землі та батьківської хати, символ дівочої краси та материнства. Вважалося: хто не садить біля будинку калину, тому не почути найніжнішої пісні — її може подарувати лише калинова сопілка.

На початку вересня, коли дозрівала калина, дівчата водили навколо неї хороводи і збирали гілки з червоними ягодами.

— Бувало, ними прикрашали будинок – і це означало, що дівчина чекає на сватів, — розповідає методистка Ніна Іванова. – Однак завжди були обережні, щоб на «таємний знак» не навідалися небажані свати.

Свою історію розповів колишній військовий Григорій Ляшенко.

— Село, де я народився, було розташоване у плавнях Дніпра, і коли у шістдесяті роки почали будувати Кременчуцьку ГЕС, воно потрапило до потенційної зони затоплення, — розповів Григорій. — Ми та мешканці інших сіл вимушено переселялися, залишаючи свої будинки. Але мої батьки не могли кинути калину, яка росла на обійсті. Батько акуратно викопав її та яблуньку «білий налив» — і забрав їх із собою на нове місце проживання. Калину він посадив біля спільної криниці, і вона виросла чотири метри заввишки, була гарною, розлогою та давала багато паростків. Мешканці села їх викопували та садили біля своїх будинків – так розквітло калиновим цвітом нове село. Коли я переїжджав у місто Рені, то теж викопав паросток батькової калини і посадив тут. Я доглядав її, і вона дарувала усім ренійцям свою красу. Коли переїжджав до іншого мікрорайону міста, я вирішив забрати із собою цю красуню. Посадив її, але не взяв до уваги, що там була інша господиня – вишня. Скільки я не доглядав свою калину, вишня її, на жаль, придушила.

Калина завжди була і залишається у центрі уваги майстрів декоративно-ужиткової творчості. На виставці було представлено вишиванки, рушники, посуд, ґердани, прикрашені гронами червоних ягід. Учасники також скуштували страви та наливки, виготовлені з калини.