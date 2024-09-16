Дома покинули, а калину — забрали: история одного вынужденного переселения

— Издавна в Украине ягоды калины символизировали мужество людей, которые пролили кровь за Родину в борьбе с врагами, — рассказала заведующая методическим отделом центра Ольга Бабина, — Калина — это и символ родной земли и родительского дома, символ девичьей красоты и материнства. Считалось: кто не сажает возле дома калину, тому не услышать нежной песни — ее может подарить только калиновая свирель.

В начале сентября, когда созревала калина, девушки водили вокруг нее хороводы и собирали ветки с красными ягодами.

— Бывало, ими украшали дом — и это означало, что девушка ждет сватов, — рассказывает методистка Нина Иванова, — Однако всегда были осторожны, чтобы на «тайный знак» не наведались нежелательные сваты.

Свою историю рассказал бывший военный Григорий Ляшенко.

— Село, где я родился, было расположено в плавнях Днепра, и когда в шестидесятые годы начали строить Кременчугскую ГЭС, оно попало в потенциальную зону затопления, — рассказал Григорий. — Мы и жители других сел вынужденно переселялись, оставляя свои дома. Но мои родители не могли бросить калину, которая росла во дворе. Отец аккуратно выкопал ее и яблоньку «белый налив» — и забрал их с собой на новое место жительства. Калину он посадил возле общего колодца, и она выросла четыре метра высотой, была красивой, раскидистой и давала много ростков. Жители села их выкапывали и сажали возле своих домов — так расцвело калиновым цветом новое село. Когда я переезжал в город Рени, то тоже выкопал росток отцовской калины и посадил здесь. Я ухаживал за ней, и она дарила всем ренийцам свою красоту. Когда переезжал в другой микрорайон города, я решил забрать с собой эту красавицу. Посадил ее, но не принял во внимание, что там была другая хозяйка — вишня. Сколько я не ухаживал за своей калиной, вишня ее, к сожалению, подавила.

Калина всегда была и остается в центре внимания мастеров декоративно-прикладного творчества. На выставке были представлены вышиванки, рушники, посуда, герданы, украшенные гроздьями красных ягод. Участники также попробовали блюда и наливки, изготовленные из калины.