Символ рашистської агресії у вигляді матрьошки: нова робота одеського майстра (фото)

Війна, день 544: українські бійці продовжують просування на двох напрямках фронту Сьогодні, 21 серпня, розпочалася п’ятсот сорок четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

1 вересня – без квітів: батьків одеських школярів просять допомогти військовим В Одесі триває акція “1 вересня – без квітів”. Як повідомляють у мерії міста, ця акція, яка вперше стартувала ще у 2014 році, стала візитною карткою початку нового року в одеських школах та дитячих садках. Її сенс – відмовитися від «вчительських букетів» та замість квітів принести до школи гуманітарну допомогу для українських захисників, які зараз перебувають на передовій. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ