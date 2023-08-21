Символ рашистської агресії у вигляді матрьошки: нова робота одеського майстра (фото)

Одеський скульптор Михайло Рева створив… матрьошку. Незвичайну. Відома лялька представлена у вигляді символу рашистської агресії.
Про нову роботу Михайло Рева повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Руzzкий сувенир «МАТРЕШКА» (Matryoshka doll)», — так підписав скульптор представлені фотографії нової роботи.
Робота вражає, бо наче зібрала все рашистське зло, з яким ворог прийшов на землю України. І все це — у формі тої самої відомої «лялечки матрьошки».
Тіло ляльки створено з гільз від патронів…
Такий він — «руzzкий сувенір»…
Раніше «Одеське Життя» розповідало, що в Одесі презентували концепцію майбутнього Меморіалу, присвяченого пам’яті загиблих воїнів АТО. Серед його авторів — одеський скульптор Михайло Рева.
Марія Котова
Фото Михайла Реви