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Символ рашистської агресії у вигляді матрьошки: нова робота одеського майстра (фото)

Символ рашистської агресії у вигляді матрьошки: нова робота одеського майстра (фото)

Одеський скульптор Михайло Рева створив… матрьошку. Незвичайну. Відома лялька представлена у вигляді символу рашистської агресії.

Про нову роботу Михайло Рева повідомив на своїй сторінці у Facebook.

матрешка от одесского мастера россия

«Руzzкий сувенир «МАТРЕШКА» (Matryoshka doll)», — так підписав скульптор представлені фотографії нової роботи.

матрешка от одесского мастера россия

Робота вражає, бо наче зібрала все рашистське зло, з яким ворог прийшов на землю України. І все це — у формі тої самої відомої «лялечки матрьошки».

Тіло ляльки створено з гільз від патронів…

Такий він — «руzzкий сувенір»…

матрешка от одесского мастера россия

Раніше «Одеське Життя» розповідало, що в Одесі презентували концепцію майбутнього Меморіалу, присвяченого пам’яті загиблих воїнів АТО. Серед його авторів — одеський скульптор Михайло Рева.

матрешка от одесского мастера россия

Марія Котова

Фото Михайла Реви

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