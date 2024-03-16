Мартовский дождливый Привоз: как там цены 16 марта

Кажется, на Привозе сегодня людей меньше, чем обычно… То ли дождь виноват, то ли последние ужасные события… Показался он мне каким-то необычным, тихим, «без колорита». Дождливый он сегодня… Да и дождь — как слезы…
Только и слышно: «ракеты», «погибли», «ужас», «твари рашистские»… Но и это — как-то так тихо, как будто мы и не на известном одесском рынке. Еще услышала проклятия (адрес понятен)…
Но все же мы — на Привозе. Так что там сегодня с ценами?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель — 25-35 грн;
- лук — 25-30 грн;
- помидоры — 60-130 грн;
- свекла — 25-30 грн;
- кабачки — 60-110 грн;
- огурцы — 70-140 грн;
- сладкий перец — 70-130 грн;
- баклажаны — 60-140 грн;
- капуста — 20-40 грн;
- капуста «молодая» — 70-90 грн;
- чеснок — 100-150 грн;
- морковь — 20-25 грн;
- редис — 30-80 грн;
- черемша в пучках — 15-25 грн;
- зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.
Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки — 20-35 грн;
- бананы — 45-70 грн;
- грейпфруты — 60-80 грн;
- гранаты — 90-150 грн;
- лимоны — 30-60 грн;
- мандарины — 35-60 грн;
- апельсины — 35-60 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 38-65 грн;
- брынза — 130-210 грн;
- сыр — 80-120 грн;
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина:
- задняя часть — 250-260 грн;
- телячья шея — 200-210 грн;
- ребра — 140-150 грн.
- антрекот — 190-200 грн;
Свинина:
- задняя часть — 160-180 грн;
- шея — 190-200 грн;
- лопатка — 150-160 грн;
- ребра — 180-190 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 100-220 грн.
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик — 70-90 грн;
- караси — 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 70-120 грн;
- судак — 180-220 грн;
- карп — 90-130 грн.
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