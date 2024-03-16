Мартовский дождливый Привоз: как там цены 16 марта

Только и слышно: «ракеты», «погибли», «ужас», «твари рашистские»… Но и это — как-то так тихо, как будто мы и не на известном одесском рынке. Еще услышала проклятия (адрес понятен)…

Но все же мы — на Привозе. Так что там сегодня с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

картофель — 25-35 грн;

лук — 25-30 грн;

помидоры — 60-130 грн;

свекла — 25-30 грн;

кабачки — 60-110 грн;

огурцы — 70-140 грн;

сладкий перец — 70-130 грн;

баклажаны — 60-140 грн;

капуста — 20-40 грн;

капуста «молодая» — 70-90 грн;

чеснок — 100-150 грн;

морковь — 20-25 грн;

редис — 30-80 грн;

черемша в пучках — 15-25 грн;

зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

яблоки — 20-35 грн;

бананы — 45-70 грн;

грейпфруты — 60-80 грн;

гранаты — 90-150 грн;

лимоны — 30-60 грн;

мандарины — 35-60 грн;

апельсины — 35-60 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 38-65 грн;

брынза — 130-210 грн;

сыр — 80-120 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

Говядина-телятина:

задняя часть — 250-260 грн;

телячья шея — 200-210 грн;

ребра — 140-150 грн.

антрекот — 190-200 грн;

Свинина:

задняя часть — 160-180 грн;

шея — 190-200 грн;

лопатка — 150-160 грн;

ребра — 180-190 грн;

сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 100-220 грн.

сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

толстолобик — 70-90 грн;

караси — 70-90 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 70-120 грн;

судак — 180-220 грн;

карп — 90-130 грн.

Читайте также и сравнивайте и сравнивайте: Цены на Привозе 8 марта: цветочный рай, звездные цены (фоторепортаж)

Фото автора