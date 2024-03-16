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Мартовский дождливый Привоз: как там цены 16 марта

Мартовский дождливый Привоз: как там цены 16 марта

Кажется, на Привозе сегодня людей меньше, чем обычно… То ли дождь виноват, то ли последние ужасные события… Показался он мне каким-то необычным, тихим, «без колорита». Дождливый он сегодня… Да и дождь — как слезы…

Только и слышно: «ракеты», «погибли», «ужас», «твари рашистские»… Но и это — как-то так тихо, как будто мы и не на известном одесском рынке. Еще услышала проклятия (адрес понятен)…

Но все же мы — на Привозе. Так что там сегодня с ценами?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

овощи на Привозе

  • картофель — 25-35 грн;
  • лук — 25-30 грн;
  • помидоры — 60-130 грн;
  • свекла — 25-30 грн;
  • кабачки — 60-110 грн;
  • огурцы — 70-140 грн;
  • сладкий перец — 70-130 грн;
  • баклажаны — 60-140 грн;
  • капуста — 20-40 грн;
  • капуста «молодая» — 70-90 грн;
  • чеснок — 100-150 грн;
  • морковь — 20-25 грн;
  • редис — 30-80 грн;
  • черемша в пучках — 15-25 грн;
  • зелень в пучках «стартует» от 10-15 грн.

Цены фруктов на одесском Привозе (за один килограмм)

фрукты на Привозе

  • яблоки — 20-35 грн;
  • бананы — 45-70 грн;
  • грейпфруты — 60-80 грн;
  • гранаты — 90-150 грн;
  • лимоны — 30-60 грн;
  • мандарины — 35-60 грн;
  • апельсины — 35-60 грн.

Сколько на Привозе стоят яйца, сыр, брынза

молочные на Привозе

  • яйца (десяток) — 38-65 грн;
  • брынза — 130-210 грн;
  • сыр — 80-120 грн;

Цены на мясо на одесском Привозе

мясо на Привозе

Говядина-телятина:

  • задняя часть — 250-260 грн;
  • телячья шея — 200-210 грн;
  • ребра — 140-150 грн.
  • антрекот — 190-200 грн;

Свинина:

  • задняя часть — 160-180 грн;
  • шея — 190-200 грн;
  • лопатка — 150-160 грн;
  • ребра — 180-190 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») — 100-220 грн.
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») — 150-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

рыба на Привозе

  • толстолобик — 70-90 грн;
  • караси — 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 70-120 грн;
  • судак — 180-220 грн;
  • карп — 90-130 грн.
Мартовский дождевой Привоз
Мартовский дождевой Привоз
Мартовский дождевой Привоз
Мартовский дождевой Привоз
Мартовский дождевой Привоз

Читайте также и сравнивайте и сравнивайте: Цены на Привозе 8 марта: цветочный рай, звездные цены (фоторепортаж)

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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