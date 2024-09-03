Бандероль з «Одеським життям» від меценатів

Отримавши посилку, голова ради ветеранів Валентина Степаненко дзвонить активістам – Федору Ілющенку та Олені Заволодченко. Через 15-20 хвилин вони вже у штабі, щоб взяти свою партію газет та рознести по домівках ветеранів. Активісти це роблять у будь-яку погоду – чи у спекотний літній день, чи морозний зимовий. На «Укрпошту» надії немає — ренійські ветерани вирішили самотужки доставляти газету.

— Нещодавно з Оленою Степанівною трапилося нещастя — вона поламала руку, але, попри це, все одно розносила газети. Її ділянка – центр міста та житловий мікрорайон залізниці. Є своя ділянка у Федора Олексійовича, є й у мене. У доставці газет бере участь і бухгалтер нашої організації Олена Свідерська – на велосипеді вона їде до найвіддаленішого мікрорайону порту. Старше покоління любить читати, бути в курсі всіх подій, а в газеті «Одеське життя» дуже багато корисної інформації.

У місті Рені представники старшого покоління мають змогу читати газети завдяки меценатам.

— Газету «Одеське життя» передплачують для ветеранів генеральний директор підприємства «Транс-Експо» Юрій Онос, держпідприємство «Ренійський морський торговельний порт» в особі директора Сергія Строя, який, на жаль, нещодавно пішов з життя, допомагає нам підприємець Алет Усамова із товариства «Виноградар», – розповідає Валентина Степаненко. – Завдяки їм 55 ветеранів міста Рені одержують обласну газету і, повірте, читають її від початку до кінця. Наша рада ветеранів щороку звертається до підприємців із проханням виділити допомогу на передплату, та, на жаль, мало хто відгукується. Як особисто я бачу ситуацію: є просто бізнес, а є соціально відповідальний бізнес. Це люди, які не тільки зуміли організувати свою справу, але ще вважають справою честі та обов’язку допомагати дітям та старшому поколінню, підставляючи своє сильне плече. До когорти таких підприємців хочу віднести бізнесменів транспортної галузі Юрія Петку, Юрія Дімчогло, Сергія Маржина. Усіх наших друзів та помічників, прізвища яких я назвала, хочу щиро привітати з Днем підприємця, який відзначається 3 вересня, та побажати їм подальших успіхів у бізнесі. Як сказано в Біблії, «Хто сіє скупо, той скупо й пожне; а хто сіє щедро, той щедро й пожне».