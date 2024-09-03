Новости Одессы и Одесской области

Бандероль с «Одесской жизнью» от меценатов

Бандероль с «Одесской жизнью» от меценатов

В Ренийском совете ветеранов есть ритуал: раз в неделю «Новой почтой» они получают бандероль от редакции газеты «Одесская жизнь». Когда ее открывают, в офисе пахнет свежей типографской краской и хочется поскорее открыть свежий номер.

Получив посылку, председатель совета ветеранов Валентина Степаненко звонит активистам — Федору Илющенко и Елене Заволодченко. Через 15-20 минут они уже в штабе, чтобы взять свою партию газет и разнести по домам ветеранов. Активисты это делают в любую погоду — или в жаркий летний день, или морозный зимний. На «Укрпочту» надежды нет — ренийские ветераны решили самостоятельно доставлять газету.

— Недавно с Еленой Степановной случилось несчастье — она поломала руку, но, несмотря на это, все равно разносила газеты. Ее участок — центр города и жилой микрорайон железной дороги. Есть свой участок у Федора Алексеевича, есть и у меня. В доставке газет участвует и бухгалтер нашей организации Елена Свидерская — на велосипеде она едет в самый отдаленный микрорайон порта. Старшее поколение любит читать, быть в курсе всех событий, а в газете «Одесская жизнь» очень много полезной информации.

В городе Рени представители старшего поколения имеют возможность читать газеты благодаря меценатам.

— Газету «Одесская жизнь» выписывают для ветеранов генеральный директор предприятия «Транс-Экспо» Юрий Онос, госпредприятие «Ренийский морской торговый порт» в лице директора Сергея Строя, который, к сожалению, недавно ушел из жизни, помогает нам предприниматель Алет Усамова из общества «Виноградарь», — рассказывает Валентина Степаненко. — Благодаря им 55 ветеранов города Рени получают областную газету и, поверьте, читают ее от начала до конца. Наш совет ветеранов ежегодно обращается к предпринимателям с просьбой выделить помощь на подписку, но, к сожалению, мало кто откликается. Как лично я вижу ситуацию: есть просто бизнес, а есть социально ответственный бизнес. Это люди, которые не только сумели организовать свое дело, но еще считают делом чести и долга помогать детям и старшему поколению, подставляя свое сильное плечо. К когорте таких предпринимателей хочу отнести бизнесменов транспортной отрасли Юрия Петку, Юрия Димчогло, Сергея Маржина. Всех наших друзей и помощников, фамилии которых я назвала, хочу искренне поздравить с Днем предпринимателя, который отмечается 3 сентября, и пожелать им дальнейших успехов в бизнесе. Как сказано в Библии, «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет».

Антонина Бондарева (Рени)
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