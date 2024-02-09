Афіша Одеси: топ-5 зіркових подій, які варто відвідати на вихідні 10-11 лютого

І перша з них – премʼєра одеської версії легендарної рок опери Ісус Христос superstar. Нещодавно ми писали про цю подію. А в Одеській філармонії на нас чекають гастролі неперевершеного Іво Бобула. Також вас порадує голос Антоніни Матвієнко, доньки легендарної співачки, яка заспіває пісні своєї матері.

Про те, що зірки сяють не лише на сцені пропонують вам згадати одеські астрономи. Саме тому вони пропонують завітати до них в гості, дізнатися багато цікавого та подивитися на зірок зі старовинного телескопу. А в Національному художньому музеї відбудеться гостьова лекція неперевершеної Діани Клочко – людини, яка назавжди закохує в мистецтво всіх, хто хоч раз послухав її лекції.

Безкоштовні, але не менш цікаві події шукайте тут.

Одеський національний художній музей.

Любителям інтелектуального відпочинку рекомендуємо відвідати лекцію – екскурсію в Одеському національному художньому музеї. Іі проведе мистецтвознавиця Діана Клочко, яка спеціально приїде до нас з Києва. Пані Діана проведе вас виставкою Романа та Марґіт Сельських «Сонце Заходу / Sol Occidens». Ви прогуляєтесь виставкою творчого подружжя, дізнаєтесь, як і чому відрізняються твори чоловіка і дружини та поміркуєте, яким чином їм вдалося не лише продовжувати загальні модерністичні тенденції під час панування радянської влади, а й зберегти власний впізнаваний стиль.





Театр Музкомедії

«Ісус Христос — суперзірка» (англ. Jesus Christ Superstar) — рок-опера, музику до якої написав Ендрю Ллойд Веббер, а слова — Тім Райс. Твір описує останній тиждень життя Ісуса Христа і зраду його учня Юди Іскаріота.

«Ісус Христос – superstar» – рок-опера на 2 дії… Мова виконання: англійська з українськими субтитрами. Одна з найвідоміших рок-опер у світі з досить тривалою історією, яка стала шедевром і легендою світової музики – вперше на українській сцені».

Одеська обсерваторія

Подивитися на справжні зірки вас запрошують одеськи астрономи. Окрім лекції на вас чекає екскурсія на старовинний телескоп «КУК», спостереження зоряного неба та Юпітеру за ясної погоди. А за умови гарного неба, якщо прийти за 15-20 хвилин можна побачити молодий Місяц!





10 лютого, 18:00 – Тоня Матвієнко.

Одеська філармонія.

В програмі Тоні Матвієнко “Квітка душа” представлені її кращі композиції та народні пісні. Співачка відома своїм видатним голосом, який неодноразово порівнювали з голосом її мами – славетної Ніни Матвієнко.





11 лютого 18:00 – Концерт Іво Бобула.

Одеська філармонія

Його називають українським Томом Джонсом, але він єдиний та неповторний Іво Бобул. Співак визнає, що зараз він більш популярний, ніж у 90-ті роки. “Я дуже вдячний молоді. Вони допомогли мені в цьому. Вони підняли пласт пісень “Розмови з тобою”, “А липи цвітуть”, “Все золото світу”, “Осінь””, – зізнався співак в одному з інтерв’ю. Він підкреслює, що на його концерти ходить багато молодих людей.