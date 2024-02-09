Афиша Одессы: топ-5 звездных событий, которые стоит посетить на выходные 10-11 февраля

И первое из них — премьера одесской версии легендарной рок оперы Иисус Христос superstar. Недавно мы писали об этом событии. А в Одесской филармонии нас ждут гастроли непревзойденного Иво Бобула. Также вас порадует голос Антонины Матвиенко, дочери легендарной певицы, которая споет песни своей матери.

О том, что звезды сияют не только на сцене предлагают вам вспомнить одесские астрономы. Именно поэтому они предлагают посетить их в гости, узнать много интересного и посмотреть на звезд из старинного телескопа. А в Национальном художественном музее состоится гостевая лекция непревзойденной Дианы Клочко — человека, который навсегда влюбляет в искусство всех, кто хоть раз послушал ее лекции.

Бесплатные, но не менее интересные события ищите здесь.

Одесский национальный художественный музей.

Любителям интеллектуального отдыха рекомендуем посетить лекцию — экскурсию в Одесском национальном художественном музее. Ее проведет искусствовед Диана Клочко, которая специально приедет к нам из Киева. Госпожа Диана проведет вас выставкой Романа и Маргит Сельских «Солнце Запада / Sol Occidens».

Вы прогуляетесь выставкой творческих супругов, узнаете, как и почему отличаются произведения мужа и жены и подумаете, каким образом им удалось не только продолжать общие модернистские тенденции во время господства советской власти, но и сохранить собственный узнаваемый стиль.

Театр Музкомедии

«Иисус Христос — суперзвезда» (англ. Jesus Christ Superstar) — рок-опера, музыку к которой написал Эндрю Ллойд Уэббер, а слова — Тим Райс. Произведение описывает последнюю неделю жизни Иисуса Христа и предательство его ученика Иуды Искариота.

«Иисус Христос — superstar» — рок-опера в 2 действиях… Язык исполнения: английский с украинскими субтитрами. Одна из самых известных рок-опер в мире с достаточно длительной историей, которая стала шедевром и легендой мировой музыки — впервые на украинской сцене».

Одесская обсерватория

Посмотреть на настоящие звезды вас приглашают одесские астрономы. Кроме лекции вас ждет экскурсия на старинный телескоп «КУК», наблюдение звездного неба и Юпитера при ясной погоде. А при условии хорошего неба, если прийти за 15-20 минут можно увидеть молодую Луну!

10 февраля, 18:00 — Тоня Матвиенко.

Одесская филармония

В программе Тони Матвиенко «Квітка душа» представлены ее лучшие композиции и народные песни. Певица известна своим выдающимся голосом, который неоднократно сравнивали с голосом ее мамы — знаменитой Нины Матвиенко.

11 февраля 18:00 — Концерт Иво Бобула.

Одесская филармония

Его называют украинским Томом Джонсом, но он единственный и неповторимый Иво Бобул. Певец признает, что сейчас он более популярен, чем в 90-е годы. «Я очень благодарен молодежи. Они помогли мне в этом. Они подняли пласт песен «Разговоры с тобой», «А липы цветут», «Все золото мира», «Осень»», — признался певец в одном из интервью. Он подчеркивает, что на его концерты ходит много молодых людей.

.